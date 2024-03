ZDF in Perl: Pflegekräftemangel

von Claudia Oberst / Sacha Seibert 19.03.2024 | 05:30 |

In Perl an der Grenze zu Luxemburg gibt es ein Problem - in Luxemburg verdienen Fachkräfte oft das Doppelte vom Lohn wie in den Nachbarländern. Das verschärft den Fachkräftemangel.