Baumann: "Wir sind der Gewinner dieses Jahres"

29.12.2023 | 05:30 |

"Wir sehen zuversichtlich ins neue Jahr", so Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD in einem Jahresrück- und Ausblick. "Die Wähler werden einen Wechsel erzwingen, so oder so."