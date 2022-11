Nach Bekanntgabe des Kaders wartet auf die deutsche Mannschaft ein straffer Zeitplan: Am 13. November trifft sich das Team in Frankfurt am Main. Von dort geht es einen Tag später ins Trainingslager in den Oman. Abschluss des Aufenthalts: ein Testspiel am 16. November. Am nächsten Tag bezieht Flicks Team dann das offizielle WM-Quartier im Zulal Wellness Resort in Katar. Das erste Gruppenspiel gegen Japan findet am 23. November statt. In Spiel zwei und drei, am 27. November und 3. Dezember, trifft die DFB-Auswahl auf Spanien und Costa Rica. Läuft für Deutschland alles nach Plan, steht die Mannschaft am 18. Dezember im Endspiel um den WM-Titel.