Programmchronik Hauptprogramm

Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner, Beate Schaaf, Andrea Bette, Christian Krusche, Sebastian Lückel



November Man (Free-TV-Premiere) (HD/UT/5.1)

(The November Man – USA 2014)

Regie: Roger Donaldson

2.1.2017 ( 3,33 Mio., 14,6 %MA)



James Bond 007 – Ein Quantum Trost (UT/HD/AD)

(James Bond – Quantum of Solace – GBR / USA 2008)

Regie: Marc Forster

9.1.2017 (3,33 Mio., 16,6 %MA)



Die zwei Gesichter des Januars(Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Two Faces of January – FRA / GBR / USA 2014)

Regie: Hossein Amini

16.1.2017 (1,23 Mio., 8,6 %MA)



Stieg Larsson: Verblendung (UT/HD/5.1)

(Män som hatar kvinnor – SWE / BRD 2009)

Regie: Niels Arden Oplev

23.1.2017 ( 2,16 Mio., 11,7 %MA)



Stieg Larsson: Vergebung (UT/HD/AD/5.1)

(Luftslottet som sprängdes – SWE / BRD 2010)

Regie: Daniel Alfredson

30.1.2017 (1,37 Mio., 11,7 %MA)



The Day After Tomorrow (UT/HD/5.1)

(The Day After Tomorrow – USA 2004)

Regie: Roland Emmerich

6.2.2017 (2,34 Mio., 13,0 %MA)



Die Jagd (UT/HD/5.1)

(Jagten – DNK 2012)

Regie: Thomas Vinterberg

13.2.2017 (1,97 Mio., 10,4 %MA)



Frozen Ground – Eisiges Grab(UT/HD/5.1)

(The Frozen Ground – USA 2011)

Regie: Scott Walker

20.2.2017 (2,32 Mio., 11,9 %MA)



Denn zum Küssen sind sie da (UT/HD/5.1)

(Kiss the Girls – USA 1997)

Regie: Garry Fleder

27.2.2017 (1,90 Mio., 9,6 %MA)



Im Netz der Spinne (UT/HD/5.1)

(Along Came a Spider – USA 2001)

Regie: Lee Tamahori

6.3.2017 (2,54 Mio., 12,6 %MA)



James Patterson: Alex Cross (UT/HD/5.1)

(Alex Cross – USA 2012)

Regie: Rob Cohen

13.3.2017 (1,89 Mio., 10,2 %MA)



Auftrag Rache (UT/HD/5.1)

(Edge of Darkness – USA 2010)

Regie: Martin Campbell

20.3.2017 ( 2,82 Mio., 14,9 %MA)



Parker (UT/HD/5.1)

(Parker – USA 2013)

Regie: Taylor Hackford

27.3.2017 (2,50 Mio., 14,1 %MA)



Im Auge des Verbrechens (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Mea Culpa – FRA 2014)

Regie: Fred Cavayé

3.4.2017 (2,10 Mio., 10,9 %MA)



Robin Hood (UT/HD/5.1)

(Robin Hood – USA 2010)

Regie: Ridley Scott

10.4.2017 (2,27 Mio., 13,1 %MA)



R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser (UT/HD/5.1)

(RED 2 – USA 2013)

Regie: Dean Parisot

24.4.2017 (2,11 Mio., 11,7 %MA)



Monuments Men – Ungewöhnliche Helden(UT/HD/5.1)

(The Monuments Men – USA 2014)

Regie: George Clooney

1.5.2017 (2,64 Mio., 11,6 %MA)



Non-Stop (UT/HD/5.1)

(Non-Stop – USA / FRA 2014)

Regie: Jaume Collet-Serra

8.5.2017 (2,58 Mio., 13,3 %MA)



Devil’s Knot – Im Schatten der Wahrheit (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Devil’s Knot – USA 2013)

Regie: Atom Egoyan

15.5.2017 (2,31 Mio., 12,5 %MA)



In der Schusslinie (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Beyond the Reach – USA 2014)

Regie: Jean-Baptiste Leonetti

22.5.2017 (2,20 Mio., 10,9 %MA)



Mo Hayder: Die Behandlung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(De Behandeling – BEL 2014)

Regie: Hans Herbots

29.5.2017 (1,85 Mio., 10,7 %MA)



Wir sind die Millers (UT/HD/5.1)

(We’re the Millers – USA 2013)

Regie: Rawson Marshall Thurber

5.6.2017 ( 2,02 Mio., 9,2 %MA)



Mission: Impossible – Phantom Protokoll (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011)

Regie: Brad Bird

12.6.2017 (2,08 Mio., 12,7 %MA)



All Is Lost – Überleben ist alles (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(All is Lost – USA 2012)

Regie: J.C. Chandor

19.6.2017 (1,91 Mio., 10,3 %MA)



Der Knochenjäger (UT/HD/5.1)

(The Bone Collector – USA 1999)

Regie: Phillip Noyce

26.6.2017 (2,42 Mio., 13,7 %MA)



Bad Neighbors – Böse Nachbarn(UT/HD/5.1)

(Neighbors – USA 2014)

Regie: Nicholas Stoller

14.8.2017 (1,09 Mio., 5,8 %MA)



American Hustle (UT/HD/5.1)

(American Hustle – USA 2013)

Regie: David O. Russell

21.8.2017 (1,14 Mio., 6,9 %MA)



R.E.D. – Älter. Härter. Besser (UT/HD/5.1)

(RED – USA 2010)

Regie: Robert Schwentke

28.8.2017 (2,27 Mio., 13,1 %MA)



Transit – Der Tod fährt mit (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Transit – USA 2011)

Regie: Antonio Negret

4.9.2017 (0,80 Mio., 7,2 %MA)



Das Bourne Vermächtnis (UT/HD/5.1)

(The Bourne Legacy – USA 2012)

Regie: Tony Gilroy

11.9.2017 (2,03 Mio., 12,3 %MA)



The Gunman (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Gunman – GBR / ESP 2015)

Regie: Pierre Morel

18.9.2017 (1,82 Mio., 10,3 %MA)



Gangster Squad (UT/HD/5.1)

(Gangster Squad – USA 2013)

Regie: Ruben Fleischer

25.9.2017 (1,90 Mio., 11,0 %MA)



Jussi Adler-Olsen: Erbamen (UT/HD/AD/5.1)

(Kvinden i buret – DNK / BRD / SWE 2013)

Regie: Mikkel Nørgaard

9.10.2017 (2,12 Mio., 13,3 %MA)



Jussi Adler-Olsen: Schändung (UT/HD/AD/5.1)

(Fasandræberne – DNK / BRD 2014)

Regie: Mikkel Nørgaard

16.10.2017 (2,36 Mio., 13,6 %MA)



Jussi Adler-Olsen: Erlösung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Flaskepost Fra P – DNK / BRD 2016)

Regie: Hans Petter Moland

23.10.2017 (2,67 Mio., 14,4 %MA)



Das Penthouse (UT/HD/5.1)

(Penthouse North – USA 2013)

Regie: Joseph Ruben

30.10.2017 (1,04 Mio., 8,7 %MA)



Einer nach dem anderen (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Kraftidioten – NOR 2014)

Regie: Hans Petter Moland

6.11.2017 ( 1,98 Mio., 11,0 %MA)



Jagd durch London (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Survivor – USA 2015)

Regie: James McTeigue

13.11.2017 ( 2,58 Mio., 12,4 %MA)



No Escape – Renn um Dein Leben (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(No Escape – USA 2015)

Regie: John Erick Dowdle

20.11.2017 (2,06 Mio., 11,8 %MA)



James Bond 007 – GoldenEye (UT/HD/5.1)

(GoldenEye – GBR / USA 1995)

Regie: Martin Campbell

27.11.2017 (2,25 Mio., 12,6 %MA)



James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (UT/HD/5.1)

(Tomorrow Never Dies – GBR / USA 1997)

Regie: Roger Spottiswoode

4.12.2017 (2,54 Mio., 13,6 %MA)



James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug (UT/HD/5.1)

(The World Is Not Enough – GBR / USA 1999)

Regie: Michael Apted

11.12.2017 (2,53 Mio., 14,2 %MA)



James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (UT/HD/5.1)

(Die Another Day – USA / GBR 2002)

Regie: Lee Tamahori

18.12.2017 (2,75 Mio., 15,1 %MA)





Montagskino Fantasy



Lucy (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Lucy – FRA / USA 2014)

Regie: Luc Besson

3.7.2017 (2,77 Mio., 13,8 %MA)



Dracula Untold (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Dracula Untold – USA 2014)

Regie: Gary Shore

10.7.2017 (1,98 Mio., 10,3 %MA)



Oblivion (UT/HD/5.1)

(Oblivion – USA 2013)

Regie: Joseph Kosinski

17.7.2017 (1,96 Mio., 11,2 %MA)



World War Z (UT/HD/5.1)

(World War Z – USA 2013)

Regie: Marc Forster

24.7.2017 (1,90 Mio., 10,7 %MA)



R.I.P.D. – Cops auf Geisterjagd (UT/HD/5.1)

(R.I.P.D. – USA 2013)

Regie: Robert Schwentke

31.7.2017 (1,66 Mio., 8,8 %MA)



Battleship (UT/HD/5.1)

(Battleship – USA 2012)

Regie: Peter Berg

7.8.2017 ( 1,82 Mio., 10,2 %MA)





Spielfilme in der Primetime

Redaktion: Andrea Bette



Still Alice – Mein Leben ohne Gestern (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Still Alice – USA 2014)

Regie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland

24.5.2017 ( 3,03 Mio., 10,6 %MA)





Filmnacht im ZDF

Redaktion: Hedi Hummel



The Town – Stadt ohne Gnade(UT/HD/5.1)

(The Town – USA 2010)

Regie: Ben Affleck

7.1.2017 (1,42 Mio., 9,7 %MA)



Serenity – Flucht in neue Welten (UT/HD/5.1)

(Serenity – USA 2005)

Regie: Joss Whedon

14.1.2017 (0,45 Mio., 4,2 %MA)



Jesse Stone – Alte Wunden (UT/HD/5.1)

(Jesse Stone: Sea Change – USA 2007)

Regie: Robert Harmon

21.1.2017 (0,31 Mio., 6,2 %MA)



Nachtfalken (HD/Mo)

(Nighthawks – USA 1981)

Regie: Bruce Malmuth

28.1.2017 (0,38 Mio., 5,5 %MA)



Die Spur führt ins Leere (UT)

(Rånama – SWE 2003)

Regie: Peter Lindmark

4.2.2017 (0,33 Mio., 4,8 %MA)



Die Hindenburg (UT/HD/Mo)

(Hindenburg – USA 1975)

Regie: Robert Wise

11.2.2017 (0,38 Mio., 5,6 %MA)



Im Land der Raketenwürmer (UT/HD/5.1)

(Tremors – USA 1990)

Regie: Ron Underwood

18.2.2017 (0,53 Mio., 7,8 %MA)



Der verbotene Schlüssel (UT/HD/5.1)

(The Skeleton Key – USA 2005)

Regie: Iain Softley

25.2.2017 (0,36 Mio., 5,5 %MA)



Dante’s Peak (UT/HD/5.1)

(Dante’s Peak – USA 1996)

Regie: Roger Donaldson

4.3.2017 (0,43 Mio., 6,4 %MA)



Mörderische Ferien (UT/HD/5.1)

(And Soon the Darkness – USA 2010)

Regie: Marcos Efron

11.3.2017 (0,41 Mio., 5,7 %MA)



Wyatt Earp – Das Leben einer Legende(UT/HD)

(Wyatt Earp – USA 1994)

Regie: Lawrence Kasdan

18.3.2017 (0,36 Mio., 6,7 %MA)



Der Adler der Neunten Legion (UT/HD/5.1)

(Eagle of the Ninth – USA 2010)

Regie: Kevin Macdonald

25.3.2017 (0,38 Mio., 5,7 %MA)



The Purge – Die Säuberung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Purge – USA 2013)

Regie: James DeMonaco

1.4.2017 (0,41 Mio., 6,4 %MA)



Im Auftrag des Drachen (HD/Mo)

(The Eiger Sanction – USA 1975)

Regie: Clint Eastwood

8.4.2017 (0,42 Mio., 6,9 %MA)



Die Dolmetscherin(UT/HD/5.1)

(The Interpreter – USA 2005)

Regie: Sydney Pollack

15.4.2017 (0,45 Mio., 6,0 %MA)



Jennifer 8 (UT/HD)

(Jennifer Eight – USA 1992)

Regie: Bruce Robinson

22.4.2017 (0,45 Mio., 6,8%MA)



Arlington Road (UT/HD/5.1)

(Arlington Road – USA 1999)

Regie: Mark Pellington

29.4.2017 (0,32 Mio., 6,2 %MA)



Airport (UT/HD/Mo)

(Airport – USA 1970)

Regie: Henry Hathaway

6.5.2017 (0,42 Mio., 7,1 %MA)



Giganten am Himmel (HD/Mo)

(Airport 1975 – USA 1974)

Regie: Jack Smight

13.5.2017 (0,56 Mio., 7,8 %MA)



Verschollen im Bermuda-Dreieck (UT/HD/Mo)

(Airport ’77 – USA 1977)

Regie: Jerry Jameson

20.5.2017 (0,51 Mio., 7,9 %MA)



Zur Erinnerung an Roger Moore:

James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim (UT/HD/5.1)

(Moonraker – GBR 1969)

Regie: Lewis Gilbert

27.5.2017 (1,72 Mio., 12,4 %MA)



Gestrandet im Paradies(UT/HD/5.1)

(Three – GBR 2005)

Regie: Stewart Raffill

3.6.2017 (0,54 Mio., 6,5 %MA)



Miami Vice (UT/HD/5.1)

(Miami Vice – USA 2006)

Regie: Michael Mann

10.6.2017 (0,97 Mio., 7,0 %MA)



State of Play – Der Stand der Dinge (UT/HD/5.1)

(State of Play – USA 2009)

Regie: Kevin Macdonald

17.6.2017 (1,14 Mio., 9,4 %MA)



Basic Instinct(UT/HD/5.1)

(Basic Instinct – USA 1992)

Regie: Paul Verhoeven

24.6.2017 (0,99 Mio., 8,5 %MA)



Universal Soldier (UT/HD/5.1)

(Universal Soldier – USA 1992)

Regie: Roland Emmerich

1.7.2017 (0,54 Mio., 7,3 %MA)



Waterworld (UT/HD/5.1)

(Waterworld – USA 1995)

Regie: Kevin Reynolds

8.7.2017 (0,38 Mio., 6,5 %MA)



James Bond 007 – Der Hauch des Todes (UT/HD/5.1)

(The Living Daylights – GBR 1987)

Regie: John Glen

15.7.2017 (1,40 Mio., 10,0 %MA)



James Bond 007 – Lizenz zum Töten (UT/HD/AD/5.1)

(Licence to Kill – GBR 1989)

Regie: John Glen

22.7.2017 (1,30 Mio., 10,0 %MA)



James Bond 007 – jagt Dr. No (UT/HD/5.1)

(Dr. No – GBR 1962)

Regie: Terence Young

29.7.2017 (1,50 Mio., 11,0 %MA)



James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau (UT/HD/AD/5.1)

(From Russia With Love – GBR 1963)

Regie: Terence Young

5.8.2017 (0,74 Mio., 9,5 %MA)



James Bond 007 – Goldfinger (UT/HD/5.1)

(Goldfinger – GBR 1964)

Regie: Guy Hamilton

12.8.2017 (0,97 Mio., 11,4 %MA)



James Bond 007 – Feuerball (UT/HD/5.1)

(Thunderball – GBR 1965)

Regie: Terence Young

19.8.2017 (0,88 Mio., 13,1 %MA)



James Bond 007 – Man lebt nur zweimal(UT/HD/AD/5.1)

(You Only Live Twice – GBR 1966)

Regie: Lewis Gilbert

2.9.2017 (0,93 Mio., 12,6 %MA)



Ronin (UT/HD/5.1)

(Ronin – USA 1998)

Regie: John Frankenheimer

9.9.2017 (0,53 Mio., 9,9 %MA)



Ein ausgekochtes Schlitzohr (HD)

(Smokey and the Bandit – USA 1977)

Regie: Hal Needham

16.9.2017 (0,41 Mio., 7,0 %MA)



Red Rock West (HD)

(Red Rock West – USA 1992)

Regie: John Dahl

23.9.2017 (0,38 Mio., 6,4 %MA)



Columbus Circle (UT/HD/5.1)

(Columbus Circle – USA 2012)

Regie: George Gallo

30.9.2017 (0,33 Mio., 6,4 %MA)



James Bond 007 – Diamantenfieber (UT/HD/AD/5.1)

(Diamonds Are Forever – GBR 1971)

Regie: Guy Hamilton

7.10.2017 (0,68 Mio., 9,5 %MA)



Zwei glorreiche Halunken (UT/HD/5.1)

(Il buono, il brutto, il cattivo – ITA 1966)

Regie: Sergio Leone

21.10.2017 (0,36 Mio., 6,6 %MA)



Hellboy 2 – Die goldene Armee (UT/HD/5.1)

(Hellboy 2: The Golden Army – USA 2008)

Regie: Guillermo del Toro

28.10.2017 (0,43 Mio., 6,3 %MA)



Am wilden Fluss (UT/HD/5.1)

(The River Wild – USA 1994)

Regie: Curtis Hanson

4.11.2017 (0,52 Mio., 8,3 %MA)



Contraband – Gefährliche Fracht (UT/HD/5.1)

(Contraband – USA / GBR 2012)

Regie: Baltasar Kormákur

11.11.2017 (0,39 Mio., 5,0 %MA)



Bank Job (UT/HD/5.1)

(The Bank Job – USA 2008)

Regie: Roger Donaldson

18.11.2017 (0,52 Mio., 7,9 %MA)



The Town – Stadt ohne Gnade (UT/HD/5.1)

(The Town – USA 2010)

Regie: Ben Affleck

25.11.2017 (0,49 Mio., 8,9 %MA)



Die Mumie (UT/HD/5.1)

(The Mummy – USA 1999)

Regie: Stephen Sommers

2.12.2017 (0,47 Mio., 7,3 %MA)



Gladiator (UT/HD/5.1)

(Gladiator – USA 2000)

Regie: Ridley Scott

9.12.2017 (0,31 Mio., 6,9 %MA)



Schlacht um Midway (UT/HD/Mo)

(Midway – USA 1976)

Regie: Jack Smight

16.12.2017 (0,33 Mio., 7,5 %MA)



James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte (UT/HD/AD/5.1)

(The Spy Who Loved Me – GBR 1977)

Regie: Lewis Gilbert

23.12.2017 (2,25 Mio., 14,2 %MA)



James Bond 007 – Casino Royale(UT/HD/AD/5.1)

(Casino Royale – USA 2006)

Regie: Martin Campbell

30.12.2017 (2,81 Mio., 11,4 %MA)





Spättermine – Spielfilme

Redaktion: Beate Schaaf / Ursula Beyer



Auf der Flucht (UT/HD/5.1)

(The Fugitive – USA 1993)

Regie: Andrew Davis

1.1.2017 (1,30 Mio., 9,9 %MA)



James Bond 007 – Im Angesicht des Todes (UT/HD/5.1)

(A View to a Kill – GBR 1985)

Regie: John Glen

4.1.2017 (1,60 Mio., 11,6 %MA)



James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim (UT/HD/5.1)

(Moonraker – GBR 1979)

Regie: Lewis Gilbert

5.1.2017 (1,62 Mio., 10,9 %MA)



Blues Brothers (UT/HD/Mo)

(The Blues Brothers – USA 1980)

Regie: John Landis

6.1.2017 (0,20 Mio., 5,5 %MA)



Das Russland-Haus (UT/HD)

(The Russia House – USA 1990)

Regie: Fred Schepisi

10.1.2017 (0,29 Mio., 6,2 %MA)



Ruby & Quentin – Der Killer und die Klette (UT/HD/5.1)

(Tais-toi – FRA 2003)

Regie: Francis Veber

13.1.2017 (0,28 Mio., 5,0 %MA)



Der Solist (UT/HD/5.1)

(The Soloist – USA 2008)

Regie: Joe Wright

20.1.2017 (0,19 Mio., 4,0 %MA)



Ein charmantes Ekel (UT/HD)

(Once Around – USA 1990)

Regie: Lasse Hallström

27.1.2017 (0,21 Mio., 4,5 %MA)



Der elektrische Reiter (HD/Mo)

(The Electric Horseman – USA 1978)

Regie: Sydney Pollack

3.2.2017 (0,14 Mio., 3,9 %MA)



Green Zone (UT/HD/5.1)

(Green Zone – USA 2010)

Regie: Paul Greengrass

10.2.2017 (0,24 Mio., 6,4 %MA)



Reißende Wasser (UT/4:3)

(Järngänget – SWE 2000)

Regie: Jon Lindström

17.2.2017 (0,27 Mio., 6,4 %MA)



Der Tod steht ihr gut (UT/HD)

(Death Becomes Her – USA 1992)

Regie: Robert Zemeckis

24.2.2017 (0,17 Mio., 5,3 %MA)



Verführerisches Spiel (UT/HD/5.1)

(Zomerhitte – NDL 2008)

Regie: Monique van de Ven

3.3.2017 (0,20 Mio., 5,4 %MA)



Barfuss(UT/HD/5.1)

(Barfuss – BRD 2005)

Regie: Til Schweiger

10.3.2017 (0,21 Mio., 5,4 %MA)



Haywire – Ein mörderischer Auftrag(UT/HD/5.1)

(Haywire – USA 2011)

Regie: Steven Soderbergh

7.4.2017 (0,15 Mio., 4,5 %MA)



Boyhood (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Boyhood – USA 2014)

Regie: Richard Linklater

14.4.2017 (0,75 Mio., 5,2 %MA)



Shakespeare in Love (UT/HD/5.1)

(Shakespeare in Love – USA / GBR 1998)

Regie: John Madden

14.4.2017 (0,11 Mio., 2,1 %MA)



Despereaux – Der kleine Mäuseheld (UT/HD/5.1)

(The Tale of Despereaux – USA 2008)

Regie: Rob Stevenhagen

17.4.2017 (0,11 Mio., 4,2 %MA)



Inglourious Basterds (UT/HD/AD(5.1)

(Inglourious Basterds – USA 2009)

Regie: Quentin Tarantino

18.4.2017 (0,41 Mio., 7,4 %MA)



Jungfrau, 40, männlich, sucht…(UT/HD/5.1)

(The 40 Year Old Virgin – USA 2005)

Regie: Judd Apatow

21.4.2017 (0,16 Mio., 4,0 %MA)



Der weiße Hai 2 (UT/HD/Mo)

(Jaws 2 – USA 1978)

Regie: Jeannot Szwarc

5.5.2017 (0,18 Mio., 5,3 %MA)



Ein Fressen für die Geier (HD/Mo)

(Two Mules for Sister Sara – USA 1969)

Regie: Don Siegel

12.5.2017 (0,15 Mio., 4,2 %MA)



Jenseits von Afrika (UT/HD/5.1)

(Out of Africa – USA 1985)

Regie: Sydney Pollack

26.5.2017 (0,30 Mio., 6,8 %MA)



Sterben für Anfänger (UT/HD/5.1)

(Death at a Funeral – USA 2007)

Regie: Frank Oz

30.5.2017 (0,42 Mio., 7,4 %MA)



Mein Freund Salty (Mo/4:3)

(Salty, the Motion Picture – USA 1973)

Regie: Ricou Browning

2.6.2017 (0,13 Mio., 4,4 %MA)



Odd Thomas (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Odd Thomas – USA 2011)

Regie: Stephen Sommers

5.6.2017 (0,57 Mio., 6,3 %MA)



Was niemand weiß(UT/HD/5.1)

(Det som ingen ved – DNK 2008)

Regie: Søren Kragh-Jacobsen

5.6.2017 (0,12 Mio., 2,9 %MA)



Der zerrissene Vorhang (UT/HD/AD)

(Torn Curtain – USA 1966)

Regie: Alfred Hitchcock

9.6.2017 (0,14 Mio., 3,7 %MA)



Die eiserne Lady (UT/HD/5.1)

(The Iron Lady – GBR 2011)

Regie: Phyllida Lloyd

16.6.2017 (0,12 Mio., 4,2 %MA)



Black Gold (UT/HD/5.1)

(Black Gold – FRA/ITA/QA/TN 2011)

Regie: Jean-Jacques Annaud

23.6.2017 (0,16 Mio., 4,5 %MA)



Beim ersten Mal (UT/HD/5.1)

(Knocked Up – USA 2006)

Regie: Judd Apatow

7.7.2017 (0,15 Mio., 3,3 %MA)



Das Leben des David Gale (UT/HD/5.1)

(The Life of David Gale – USA 2002)

Regie: Alan Parker

14.7.2017 (0,15 Mio., 3,4 %MA)



Ex Machina (UT/HD/5.1)

(Ex Machina – USA 2014)

Regie: Alex Garland

25.7.2017 (0,87 Mio., 6,7 %MA)



Tod in Sevilla (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(La ignorancia de la sangre – ESP 2014)

Regie: Manuel Gómez Pereira

1.8.2017 (0,59 Mio., 5,5 %MA)



Mama gegen Papa – Wer hier verliert, gewinnt (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Papa ou Maman – FRA 2015)

Regie: Martin Bourboulon

3.8.2017 (0,72 Mio., 5,3 %MA)



Plötzlich Gigolo (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Fading Gigolo – USA 2014)

Regie: John Turturro

10.10.2017 (0,39 Mio., 6,0 %MA)



The Good Lie – Der Preis der Freiheit (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Good Lie – USA 2014)

Regie: Philippe Falardeau

24.10.2017 (0,27 Mio., 5,7 %MA)



Drei Mann in einem Boot (UT/HD/AD)

(Drei Mann in einem Boot – BRD 1961)

Regie: Helmut Weiss

3.11.2017 (0,12 Mio., 3,4 %MA)



Das Geheimnis meines Erfolges (UT/HD/Dolby Surround)

(The Secret of my Success – USA 1986)

Regie: Herbert Ross

17.11.2017 (0,24 Mio., 6,2 %MA)



Blue Jasmine (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Blue Jasmine – USA 2013)

Regie: Woody Allen

21.11.2017 (0,36 Mio., 6,3 %MA)



Arabische Nächte (HD/4:3/Mo)

(Arabian Nights – USA 1942)

Regie: John Rawlins

24.11.2017 (0,16 Mio., 3,6 %MA)



Wanderlust – Der Trip ihres Lebens (UT/HD/5.1)

(Wanderlust – USA 2011)

Regie: David Wain

28.11.2017 (0,27 Mio., 5,3 %MA)



Judge Dredd (UT/HD/5.1)

(Judge Dredd – USA 1995)

Regie: Danny Cannon

1.12.2017 (0,19 Mio., 4,6 %MA)



Zum Teufel mit der Penne – Die Lümmel von der ersten Bank (UT/HD/Mo)

(Zum Teufel mit der Penne – Die Lümmel von der ersten Bank – BRD 1968)

Regie: Werner Jacobs

9.12.2017 ( 0,17Mio., 5,6 %MA)



Stille Nacht, mörderische Nacht (UT/HD/5.1)

(While She Was Out – USA 2007)

Regie: Susan Montford

15.12.2017 (0,18 Mio., 4,6 %MA)



Blindes Vertrauen (UT/HD/5.1)

(Trust – USA 2010)

Regie: David Schwimmer

19.12.2017 (0,21 Mio., 5,2 %MA)



Chaos unterm Weihnachtsbaum(UT/HD/5.1)

(Christmas in Wonderland – USA 2007)

Regie: James Orr

24.12.2017 (0,09 Mio., 2,8 %MA)



Manche mögen’s heiß (UT/HD/5.1)

(Some Like It Hot – USA 1959)

Regie: Billy Wilder

24.12.2017 (0,31 Mio., 4,0 %MA)



James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (UT/HD/AD/5.1)

(James Bond 007 – On Her Majesty’s Secret Service – GBR 1969)

Regie: Peter Hunt

26.12.2017 (1,28 Mio., 9,6 %MA)



The Impossible – Überleben ist alles (UT/HD/5.1)

(Lo imposible – ESP 2012)

Regie: Juan Antonio Bayona

28.12.2017 (0,46 Mio., 4,7 %MA)



Ohne Schuld (UT/HD/5.1)

(Pour Elle – FRA 2008)

Regie: Fred Cavayé

29.12.2017 (1,21 Mio., 3,0 %MA)





Spielfilme am Sonntagnachmittag

Redaktion: Andrea Bette



Wenn Liebe so einfach wäre (UT/HD/5.1)

(It’s Complicated – USA 2009)

Regie: Nancy Meyers

1.1.2017 (2,39 Mio., 9,4 %MA)



Mein großer Freund Joe (UT/HD/5.1)

(Mighty Joe Young – USA 1998)

Regie: Ron Underwood

15.1.2017 (1,41 Mio., 7,1 %MA)



Sister Act – Eine himmlische Karriere (UT/HD/5.1)

(Sister Act – USA 1992)

Regie: Emile Ardolino

5.2.2017 (1,53 Mio., 8,1 %MA)



10 Dinge, die ich an Dir hasse (UT/HD/5.1)

(10 Things I Hate About You – USA 1999)

Regie: Gil Junger

19.2.2017 (1,18 Mio., 5,9 %MA)



Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag (UT/HD/5.1)

(Freaky Friday – USA 2003)

Regie: Mark S. Waters

5.3.2017 (1,28 Mio., 7,6 %MA)



Bounce – Eine Chance für die Liebe (UT/HD/5.1)

(Bounce – USA 2000)

Regie: Don Roos

19.3.2017 (1,12 Mio., 6,2 %MA)



Notting Hill (UT/HD/5.1)

(Notting Hill – GBR 1999)

Regie: Roger Michell

26.3.2017 (1,02 Mio., 7,3 %MA)



Nur für Personal! (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Les femmes du 6ème étage – FRA 2011)

Regie: Philippe Le Guay

2.4.2017 (0,63 Mio., 4,8 %MA)



Mamma Mia! (UT/HD/5.1)

(Mamma Mia! – USA 2008)

Regie: Phyllida Lloyd

16.4.2017 (1,06 Mio., 6,8 %MA)



Super-Hypochonder (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Supercondriaque – FRA 2014)

Regie: Dany Boon

23.4.2017 (0,61 Mio., 3,7 %MA)



Evan Allmächtig (UT/HD/5.1)

(Evan Almighty – USA 2007)

Regie: Tom Shadyac

30.4.2017 (0,63 Mio., 4,7 %MA)



101 Dalmatiner (UT/HD/5.1)

(101 Dalmatians – USA 1996)

Regie: Stephen Herek

7.5.2017 (1,33 Mio., 9,2 %MA)



Die Insel der Abenteuer (UT/HD/5.1)

(Nim’s Island – USA 2008)

Regie: Jennifer Flackett

14.5.2017 (0,79 Mio., 5,8 %MA)



Hallo, Mr. President (UT/HD/5.1)

(The American President – USA 1995)

Regie: Rob Reiner

21.5.2017 (1,08 Mio., 9,1 %MA)



Bon Appetit (UT/HD/5.1)

(Bon Appétit – BRD 2009)

Regie: David Pinillos

11.6.2017 (0,78 Mio., 7,3 %MA)



Inspector Gamache – Denn alle tragen Schuld (UT/HD/5.1)

(Still Life: A Three Pines Mystery – CAN 2013)

Regie: Peter Moss

25.6.2017 (0,80 Mio., 5,0 %MA)



Der rosarote Panther (UT/HD/5.1)

(The Pink Panther – USA 2006)

Regie: Shawn Levy

9.7.2017 (0,66 Mio., 4,5 %MA)



Der rosarote Panther 2 (UT/HD/5.1)

(The Pink Panther 2 – USA 2009)

Regie: Harald Zwart

16.7.2017 (0,62 Mio., 4,3 %MA)



Plötzlich Prinzessin (UT/HD/5.1)

(The Princess Diaries – USA 2001)

Regie: Garry Marshall

13.8.2017 (1,28 Mio., 10,0 %MA)



Diana (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Caught in Flight – GBR 2012)

Regie: Oliver Hirschbiegel

20.8.2017 (1,27 Mio., 9,2 %MA)



Ein Sommer in der Provence (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Avis de Mistral – FRA 2014)

Regie: Rose Bosch

3.9.2017 (0,95 Mio., 6,7 %MA)



Ein griechischer Sommer (UT/HD/5.1)

(Nicostratos, le pélican – FRA 2011)

Regie: Olivier Horlait

10.9.2017 (1,42 Mio., 10,1 %MA)



Plötzlich Prinzessin 2 (UT/HD/5.1)

(The Princess Diaries 2: Royal Engagement – USA 2004)

Regie: Garry Marshall

17.9.2017 (0,98 Mio., 6,7 %MA)



Snow Dogs – Acht Helden auf vier Pfoten (UT/HD/5.1)

(Snow Dogs – USA 2002)

Regie: Brian Levant

1.10.2017 (0,99 Mio., 7,4 %MA)



Die große Versuchung – Lügen, bis der Arzt kommt (UT/HD/5.1)

(The Grand Seduction – CAN 2013)

Regie: Don McKellar

8.10.2017 (0,96 Mio., 6,3 %MA)



Zum Glück bleibt es in der Familie (UT/HD/5.1)

(On ne choisit pas sa famille – FRA 2011)

Regie: Christian Clavier

15.10.2017 (0,84 Mio., 7,4 %MA)



Kiss the Cook – So schmeckt das Leben! (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Chef – USA 2014)

Regie: Jon Favreau

22.10.2017 (1,00 Mio., 6,0 %MA)



Genug gesagt (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Enough Said – USA 2013)

Regie: Nicole Holofcener

29.10.2017 (1,12 Mio., 6,6 %MA)



Ein Zwilling kommt selten allein (UT/HD/5.1)

(The Parent Trap – USA 1998)

Regie: Nancy Meyers

5.11.2017 ( 1,85 Mio., 10,8 %MA)



Die Boxtrolls (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Boxtrolls – USA 2014)

Regie: Anthony Stacchi, Graham Annable

26.11.2017 (0,89 Mio., 4,7 %MA)



Midnight Sun – Eisbär auf Reisen (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Midnight Sun – CAN / ITA 2014)

Regie: Roger Spottiswoode, Brando Quilici

31.12.2017 ( 0,72 Mio., 5,1 %MA)





Neu im Kino (HD)

Redaktion: Josef Nagel / Beate Schaaf / Ursula Beyer

44 Sendungen (0,55 Mio., 7,9 %MA)

Dienstags um ca. 00:15