Programmchronik ZDFneo

Am wilden Fluss (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1994

Regie: Curtis Hanson

17.6.2017



Beim ersten Mal (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2007

Regie: Judd Apatow

22.7.2017



Begegnungen (HD)

Spielfilm, USA 1994

Regie: Mark Rydell

9.12.2017



Billy Elliot - I Will Dance (HD/UT/5.1)

Spielfilm, GB 2000

Regie: Stephen Daldry

9.12.2017



Bingo Bongo (HD/Mo)

Spielfilm, ITA 1982

Regie: Pasquale Festa Campanile

31.12.2017



Black Rain (HD)

Spielfilm, USA 1989

Regie: Ridley Scott

30.12.2017



Boomerang (HD)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Reginald Hudlin

22.7.2017



Brick (HD)

Spielfilm, USA 2005

Regie: Rian Johnson

20.10.2017



Bruce Lee - Die Todesfaust des Cheng Li (HD/Mo)

Spielfilm, HK 1971

Regie: Lo Wie

5.8.2017



Bruce Lee - Todesgrüße aus Shanghai (HD)

Spielfilm, HK 1972

Regie: Lo Wie

5.8.2017



Bruce Lee - Die Legende

Spielfilm, HK 1984

Regie: Leonard Ho

5.8.2017



Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu (HD)

Spielfilm, HK 1972

Regie: Bruce Lee

12.8.2017



Bruce Lee - Mein letzter Kampf (HD)

Spielfilm, HK 1978

Regie: Robert Clouse

12.8.2017



Brüno (HD)

Spielfilm, USA 2009

Regie: Larry Charles

1.7.2017



Charade (HD/Mo)

Spielfilm, USA 1963

Regie: Stanley Donen

15.4.2017



Das Bourne Ultimatum (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2007

Regie: Paul Greengrass

28.10.2017



Das Geheimnis meines Erfolges (UT/HD)

Spielfilm, USA 1986

Regie: Herbert Ross

1.7.2017



Das Mercury Puzzle (UT/HD/5.1)

Spielfilm, USA 1998

Regie: Harold Becker

30.12.2017



Das Penthouse (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2012

Regie: Joseph Ruben

23.9.2017



Das Versprechen

Spielfilm, USA 2001

Regie: Sean Penn

25.11.2017



Daylight (UT/HD/5.1)

Spielfilm, USA 1996

Regie: Rob Cohen

26.8.2017



Death Race (HD)

Spielfilm, USA 2008

Regie: Paul W.S. Anderson

9.12.2017



Der Brummbär (HD/Mo)

Spielfilm, ITA 1987

Regie: Fanco Castellano / Giuseppe Moccia

31.12.2017



Der Kuss vor dem Tode (HD)

Spielfilm, USA 1991

Regie: James Dearden

18.8.2017



Der Millionenfinger (HD/Mo)

Spielfilm, ITA 1979

Regie: Fanco Castellano / Giuseppe Moccia

31.12.2017



Der Pate (HD)

Spielfilm, USA 1972

Regie: Francis Ford Coppola

26.12.2017



Der Pate ll (HD)

Spielfilm, USA 1974

Regie: Francis Ford Coppola

27.12.2017



Der Pate lll (HD)

Spielfilm, USA 1990

Regie: Francis Ford Coppola

27.12.2017



Der schwarze Hengst - Wie alles begann (HD)

Spielfilm, USA 2003

Regie: Simon Wincer

20.5.2017



Die Addams Family in verrückter Tradition (HD)

Spielfilm, USA 1993

Regie: Barry Sonnenfeld

16.4.2017



Die Bourne Identität (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2002

Regie: Doug Liman

21.10.2017



Die drei Tage des Condor (HD/Mo)

Spielfilm, USA 1974

Regie: Sydney Pollack

1.12.2017



Die Insel der Abenteuer (UT/HD/5.1)

Spielfilm, USA 2008

Regie: Mark Levin / Jennifer Flackett

16.12.2017



Die üblichen Verdächtigen (HD)

Spielfilm, USA 1995

Regie: Bryan Singer

22.7.2017



Die Stunde des Jägers (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2003

Regie: William Friedkin

10.11.2017



Dragonheart (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1996

Regie: Rob Cohen

16.12.2017



Ein Fisch namens Wanda (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1988

Regie: Charles Crichton

1.7.2017



Ein Pyjama für zwei (HD/UT/Mo)

Spielfilm, USA 1961

Regie: Delbert Mann

23.12.2017



Ein unmoralisches Angebot

Spielfilm, USA 1993

Regie: Adrian Lyne

25.3.2017



Ein verlockendes Spiel (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2008

Regie: George Clooney

25.2.2017



Ein Zwilling kommt selten allein (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1998

Regie: Nancy Meyers

2.12.2017



Eine Familie namens Beethoven (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1993

Regie: Rob Daniel

17.12.2017



Eine Frage der Ehre (HD)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Rob Reiner

15.4.2017



Evan Allmächtig (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2007

Regie: Tom Shadyac

18.3.2017



Felony - Ein Moment kann alles verändern (HD)

Spielfilm, AUS 2013

Regie: Matthew Saville

15.9.2017



Flucht von Alcatraz (HD)

Spielfilm, USA 1979

Regie: Don Siegel

18.3.2017



Footloose (HD)

Spielfilm, USA 1984

Regie: Herbert Ross

9.12.2017



Gestrandet im Paradies (HD)

Spielfilm, GB 2005

Regie: Stewart Raffill

11.3.2017



Get Carter - Die Wahrheit tut weh (HD)

Spielfilm, USA 2000

Regie: Stephen Key

2.12.2017



Gone - Lauf um dein Leben (HD/UT)

Spielfilm, AUS 2006

Regie: Ringan Ledwige

26.5.2017



Grasgeflüster (HD)

Spielfilm, GB 1999

Regie: Nigel Cole

15.4.2017



Grease (HD/5.1)

Spielfilm, USA 1978

Regie: Randal Kleiser

9.12.2017



Grease 2 (HD)

Spielfilm, USA 1982

Regie: Patricia Birch

9.12.2017



Heat (HD)

Spielfilm, USA 1995

Regie: Michael Mann

30.9.2017



Heist - Der letzte Coup (5.1)

Spielfilm, USA 2001

Regie: David Mamet

23.9.2017



Herbststurm (HD)

Spielfilm, CAN 2014

Regie: Ruba Nadda

28.10.2017



Housesitter - Lügen haben schöne Beine (UT/HD)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Frank Oz

11.3.2017



In einer heißen Nacht (HD)

Spielfilm, NED 1994

Regie: Ben Verbong

11.7.2017



Inglourious Basterds (HD/UT/AD/5.1)

Spielfilm, USA 2009

Regie: Quentin Tarantino

4.11.2017



Internal Affairs - Trau ihm, er ist ein Cop (HD)

Spielfilm, USA 1990

Regie: Mike Figgis

11.2.2017



Jennifer 8 (HD/UT)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Bruce Robinson

25.11.2017



Johnny English - Der Spion, der es versiebte (HD/5.1)

Spielfilm, GB 2003

Regie: Peter Howitt

16.4.2017



Judge Dredd (HD/5.1)

Spielfilm, USA 1995

Regie: Danny Cannon

21.1.2017



Junior (HD/UT)

Spielfilm, GB 2011

Regie: Lasse Hallström

25.5.2017



Kindergarten Cop (HD/UT)

Spielfilm, USA 1990

Regie: Ivan Reitman

25.5.2017



Kopfüber in die Nacht (HD)

Spielfilm, USA 1984

Regie: John Landis

1.9.2017



La Boum - Die Fete (HD/UT/Mo)

Spielfilm, FRA 1980

Regie: Claude Pinoteau

23.12.2017



La Boum 2 - Die Fete geht weiter (HD/Mo)

Spielfilm, FRA 1982

Regie: Claude Pinoteau

23.12.2017



Lachsfischen im Jemen (UT/HD/5.1)

Spielfilm, USA 1990

Regie: Ivan Reitman

24.6.2017



Machen wir's wie Cowboys (HD)

Spielfilm, USA 1994

Regie: Gregg Cgampion

27.5.2017



Mamma Mia! (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 2008

Regie: Phyllida Lloyd

12.8.2017



Mein großer Freund Joe (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1998

Regie: Ron Underwood

17.12.2017



Mit stahlharter Faust (HD/UT/Mo)

Spielfilm, USA 1955

Regie: King Vidor

6.5.2017



No Way out - Es gibt kein Zurück (HD)

Spielfilm, USA 1987

Regie: Roger Donaldson

12.5.2017



Nur 48 Stunden (HD)

Spielfilm, USA 1982

Regie: Walter Hill

15.4.2017



Überleben! (HD)

Spielfilm, USA 1993

Regie: Frank Marshall

28.1.2017



Pretty in Pink (HD)

Spielfilm, USA 1986

Regie: Howard Deutch

4.2.2017



Red Rock West (HD/Dolby Digital)

Spielfilm, USA 1997

Regie: John Dahl

14.10.2017



Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg (HD/UT)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Jon Avnet

7.1.2017



Robocop (HD)

Spielfilm, USA 1987

Regie: Paul Verhoeven

22.4.2017



Rosemaries Baby (HD/Mo)

Spielfilm, USA 1967

Regie: Roman Polanski

28.1.2017



Scarface (HD)

Spielfilm, USA 1983

Regie: Brian De Palma

14.1.2017



Schweinchen Babe in der großen Stadt

Spielfilm, USA 1998

Regie: George Miller

17.12.2017



Scott & Huutsch (UT/HD/5.1)

Spielfilm, USA 1989

Regie: Roger Spottiswoode

19.12.2017



Screamers - Tödliche Schreie (HD)

Spielfilm, CAN 1995

Regie: Christian Duguay

16.9.2017



Sein Name ist Mad Dog (HD)

Spielfilm, USA 1993

Regie: John McNaughton

18.3.2017



Sliver (HD)

Spielfilm, USA 1993

Regie: Philip Noyce

8.7.2017



Staying Alive (HD)

Spielfilm, USA 1983

Regie: Sylvester Stallone

9.12.2017



Sugarland Express (HD/UT/Mo)

Spielfilm, USA 1974

Regie: Steven Spielberg

29.7.2017



Suicide Kings (HD)

Spielfilm, USA 1997

Regie: Peter O‘Fallon

2.12.2017



Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 2002

Regie: Andy Tennant

18.2.2017



Teenwolf (HD/Mo)

Spielfilm, USA 1985

Regie: Rob Daniel

18.11.2017



The Glass House (HD)

Spielfilm, USA 2001

Regie: Daniel Sackheim

24.6.2017



The Kids are All Right (HD/UT/AD/5.1)

Spielfilm, USA 2010

Regie: Lisa Cholodenko

11.11.2017



The Lookout - Tödlicher Hinterhalt (HD/5.1)

Spielfilm, FRA 2012

Regie: Michelle Placido

19.9.2017



The Reluctant Fundamentalist (HD)

Spielfilm, USA 2012

Regie: Mira Nair

20.5.2017



The Unborn (HD/5.1)

Spielfilm, USA 2008

Regie: David S. Goyer

29.4.2017



Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel (HD)

Spielfilm, USA 1986

Regie: Tony Scott

7.1.2017



Trespass (HD/UT)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Walter Hill

4.2.2017



Turistas - Mörderisches Paradies (UT)

Spielfilm, USA 2006

Regie: John Stockwell

17.6.2017



Und wieder 48 Stunden (HD)

Spielfilm, USA 1990

Regie: Woody Allen

15.7.2017



Universal Soldier (HD/UT/5.1)

Spielfilm, USA 1992

Regie: Roland Emmerich

16.9.2017



Unterwegs nach Cold Mountain (HD)

Spielfilm, USA 2003

Regie: Anthony Minghella

24.12.2017



Vicky Cristina Barcelona (HD/UT)

Spielfilm, USA 2008

Regie: Walter Hill

15.7.2017



Vorbilder?! (HD)

Spielfilm, USA 2009

Regie: David Wain

21.10.2017



Wargames (HD/Mo)

Spielfilm, USA 1982

Regie: John Badham

5.5.2017



Wayne's World (HD)

Spielfilm, USA 1991

Regie: Penelope Spheeris

1.1.2017



Wayne's World 2 (HD)

Spielfilm, USA 1993

Regie: Stephen Surjik

1.1.2017



Wie das Leben so spielt (HD)

Spielfilm, USA 2009

Regie: Judd Apatow

20.5.2017



Wild Christmas

Spielfilm, USA 2000

Regie: John Frankenheimer

25.12.2017



Zwei hinreißend verdorbene Schurken (HD)

Spielfilm, USA 1988

Regie: Frank Oz

4.11.2017



28 Tage (HD)

Spielfilm, GB 2003

Regie: Betty Thomas

10.6.2017



40 Tage und 40 Nächte (HD)

Spielfilm, USA 2002

Regie: Michael Lehmann

28.10.2017