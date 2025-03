3. Juni

Eine Stadt, fünf Frauen, ein prominenter Überraschungsgast. Für „Der Star auf meiner Couch“ reist ein Prominenter fünf Tage in eine deutsche Stadt. Dort taucht er jeweils für einen Tag ein in das Leben von fünf Frauen, die sich nicht kennen. Die Frauen stehen in einem spielerischen Wettbewerb miteinander. „Der Star auf meiner Couch“ entscheidet nämlich am Ende jeder Woche, welche Gastgeberin ihn am meisten beeindruckt hat. Im Gegenzug stehen auch die Promis auf dem Prüfstand, denn die Gastgeberinnen erleben sie im Alltag, entdecken mit ihnen ungeahnte Fähigkeiten und stellen deren Spontanität auf die Probe.