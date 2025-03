1. Juli

Die Spielfilmreihe „Montagskino Fantasy“ wird mit sechs Kinofilmen fortgesetzt. Den Auftakt bildet der Science-Fiction-Film „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ mit Keanu Reeves, gefolgt von Denzel Washington in Tony Scotts Thriller „Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit“. Danach sind Benicio del Toro als „Wolfman“ sowie Matt Damon und Emily Blunt in der Fantasy-Romanze „Der Plan“ zu sehen. Bradley Cooper und Robert de Niro sind die Kontrahenten in dem Thriller „Ohne Limit“, bevor die Reihe mit Penelope Ann Miller und Tom Sizemore in dem Horrorfilm „Das Relikt“ ihren Abschluss findet.



Oliver Heidemann übernimmt die Leitung der „Wetten, dass ..?“-Redaktion. Der promovierte Musikwissenschaftler, Publizist und Germanist kam 1999 zum ZDF. Dort verantwortete er zunächst Formate wie das „Sonntagskonzert“, „Lustige Musikanten“, „Echo Klassik“ oder „Götz Alsmanns Nachtmusik“. Von 2003 bis 2012 war er stellvertretender Leiter des Programmbereichs Musik. Mit dem Wechsel an der Redaktionsspitze soll die angekündigte Neuorientierung der Show einhergehen.