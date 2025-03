August 2013

Das ZDF baut sein crossmediales Angebot weiter aus. Ab sofort ist die ZDFmediathek auch auf Computern und Tablets mit Windows 8 verfügbar – so wie bereits auf Windows-8-Smartphones und der Xbox-360-Spielkonsole. Die neue Windows-8-App bringt einige Neuerungen: Die Anwender werden beim Start mit einer interaktiven Mosaik-Darstellung der aktuellen Videoangebote aus den unterschiedlichsten Programmbereichen begrüßt. Auch der semantische Zoom, eine flache Darstellung der Gesamtstruktur der Mediathek, ermöglicht jetzt eine schnelle Navigation.



Sechs Protagonisten gehen in ZDFneo der Frage nach, wie es ist, auf der Flucht zu sein. In der vierteiligen Reihe „Auf der Flucht – das Experiment“ machen sich die Schauspielerin Mirja du Mont, Streetworkerin Songül Cetinkaya und Nazi-Aussteiger Kevin Müller sowie Musiker Stephan Weidner, Bloggerin Katrin Weiland und Ex-Bundeswehrsoldat Johannes Clair auf den Weg in die Ursprungsländer von in Deutschland Asylsuchenden. Dabei erfahren sie am eigenen Leib, was es heißt, die Heimat zu verlassen, ohne zu wissen, was als nächstes geschieht. Begleitet werden sie von dem Journalisten und Nahost-Experten Daniel Gerlach. Sie übernachten in Asylbewerberheimen, erleben die Zustände im Flüchtlingslager in Athen und stehen in Tunesien vor der schwierigen Entscheidung, ob sie die Fahrt auf einem Schlepperboot wagen oder das Experiment besser abbrechen sollen.