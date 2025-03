Der ZDF-Fernsehrat sieht keine Perspektive in einer Fusion von ZDFneo oder ZDFinfo mit anderen öffentlich-rechtlichen Angeboten. Das Gremium unterstützt Intendant Thomas Bellut in seiner Ablehnung eines entsprechenden ARD-Vorschlags. Aus Sicht des ZDF mache eine Fusion weder programmstrategisch, noch finanziell oder organisatorisch Sinn. Das ZDF ist jedoch grundsätzlich bereit, sich an einem gemeinsamen Jugendkanal mit der ARD zu beteiligen. Voraussetzungen dafür sind eine klare Beauftragung durch die Länder, eine angemessene finanzielle Ausstattung, die Anerkennung des zusätzlichen Personalaufwands durch die KEF und eine erweiterte Telemedienbeauftragung.



Das ZDF veröffentlicht vor der Bundestagswahl im September dieses Jahres sein „Politbarometer“ erstmals am Donnerstag vor der Wahl. Ab 2014 wird dieses Modell grundsätzlich vor allen Bundestags-, Landtags- und Europawahlen angewendet. Die bisher geltende freiwillige Beschränkung, in der Woche vor einer bundesweiten Wahl oder einer Landtagswahl keine Umfrageergebnisse zu veröffentlichen, wird damit aufgehoben, kündigt Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz an. Grund für diese Maßnahme sei, dass sich das Wählerverhalten massiv verändert habe. „Wechselwähler machen heute einen viel größeren Teil der Wählerschaft aus, und der Wähler entscheidet immer später. Wir sehen uns daher in der Pflicht, den Wähler mit einem aktuellen Stimmungsbild zu informieren und ihn nicht wider besseres Wissen auf dem Stand veralteter Informationen zu lassen“, so Bellut.



Das ZDF bietet für die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi ein umfassendes Live-Streaming-Angebot. Geplant sind bis zu vier parallele Livestreams, die den Zuschauern täglich parallel zum Hauptprogramm bis zu 40 Stunden Live-Sport sowie redaktionell gestaltete Ticker- und Kurzmeldungen bieten. Dieses Konzept entspreche dem gesetzlich definierten Auftrag und dem Telemedienkonzept für „sport.zdf.de“ und „ZDFmediathek“. Intendant Thomas Bellut erklärt dazu vor dem Fernsehrat: „Immer mehr Menschen nutzen Bewegtbild im Internet, darum gewinnt unser Livestream-Angebot immer stärker an Bedeutung.“



Der gemeinschaftlich von ZDF, ARD, ORF und SRG getragene Kultur- und Wissenschaftskanal 3sat schärft sein multimediales Profil. Zurzeit werde der Livestream des 3sat-Programms vorbereitet, der auch die Nachrichtensendungen der vier Partnersender umfassen soll, kündigt Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz an. Für den Sommer 2013 sei der Relaunch der 3sat-Internetseite geplant, verstärkt durch Online-Inhalte von ZDF, ARD, ORF und SRG. „Damit bietet der Sender ein multimediales ‚Best of‘ aus Kultur und Wissenschaft“, so Bellut.