April 2013

Am 17. April 1988 ging das erste Frauenmagazin im deutschen Fernsehen, „ML Mona Lisa“, zum ersten Mal auf Sendung. Maria von Welser präsentierte ein ganzes Potpourri an Themen: von Küchentipps über Unterhaltsrecht, Frühjahrsmode und Astro-Tipps sowie die Schauspielerin Erika Pluhar als Gast. Im Laufe der Jahre wurde die Sendung immer politischer. Heute, nach 25 Jahren, ist „ML mona lisa“ ein Magazin für Frauen und Männer mit gesellschaftspolitischen und relevanten Themen, die nur gemeinsam angegangen werden können. In der Jubiläumssendung präsentiert Barbara Hahlweg Highlights aus 25 Jahren.



„Kommissarin Lucas“ mit Ulrike Kriener in der Titelrolle feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Zur Stammbesetzung gehören Michael Roll, Anke Engelke, Tilo Prückner sowie Anna Brüggemann und Lasse Myhr als neue Ermittler im Team. In ihrem 18. Fall haben es die Kommissare mit einer ermordeten Prostituierten zu tun.