Mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent im aufgelaufenen Jahr ist der Ereignis- und Dokumentationskanal PHOENIX erneut die Nummer eins unter den Informationskanälen. „PHOENIX steht mit seiner Ausführlichkeit und Gründlichkeit für ein einmaliges Angebot“, erläutert Intendant Thomas Bellut dem Fernsehrat in Mainz. Auch 2013 wird die Liveberichterstattung ein Schwerpunkt des Senders sein. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung mit dem Onlineangebot von PHOENIX.



Das ZDF baut seine barrierefreien Angebote in diesem Jahr deutlich aus. Bis Ende 2013 soll die Quote der Sendungen mit Untertiteln von 40 Prozent auf etwa 65 Prozent des Gesamtprogramms steigen. Auch die Zahl der Sendungen mit Audiodeskription soll wachsen. Die Serien von Dienstag bis Freitag um 19.25 Uhr werden bereits seit Januar mit diesem Service ausgestrahlt. Zusätzlich bietet das ZDF seit Jahresbeginn mit der Live-Audiodeskription der Show „Wetten, dass ..?“ ein in der deutschen Fernsehlandschaft einmaliges Pilotprojekt. Von Herbst an sollen darüber hinaus der Fernsehfilm der Woche und die Samstagskrimis mit Audiodeskription gesendet werden.



ZDFinfo wird von immer mehr jüngeren und informationsorientierten Zuschauern gesehen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Digitalsender einen deutlichen Anstieg bei den 14- bis 49-Jährigen. „ZDFinfo legt seinen Schwerpunkt weiter darauf, junge Zuschauer für die Informationsprogramme des ZDF zu interessieren und kreative Inputs für die gesamte Programmfamilie zu liefern“, so Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat.



Das ZDF verschärft seine Regeln für Gewinnspiele. So wird die Vermarktung eines Sendetitels durch einen Moderator künftig ausgeschlossen. Es gehe um größtmögliche Klarheit, erklärt Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. „Das ZDF wird von programmprägenden Moderatoren außerdem jährlich eine Erklärung über die Einhaltung der Regelungen zu Werbung, Sponsoring, Gewinnspielen und Produktionshilfen einholen“, so Bellut. Vor dem Hintergrund der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zu Jahresbeginn betont der Intendant, dass bei der Prüfung der Vorwürfe keine Verstöße gegen für das ZDF geltende Rechtsvorschriften festgestellt wurden.



„Für den nachhaltigen Erfolg der ZDF-Programmfamilie sind neben dem Hauptprogramm die Mediathek sowie die Digitalkanäle ZDFneo und ZDFinfo unabdingbar“, erläutert Intendant Thomas Bellut dem in Mainz tagenden Fernsehrat. Die Zeiten der programmlichen Expansion seien vorbei. Nach dem Verzicht auf eine Beitragserhöhung und den Einsparauflagen der KEF habe er den Bundesländern vorgeschlagen, ZDFkultur einzustellen. Einem möglichen Jugendkanal mit der ARD stehe er aber grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, so Bellut. Dieser Kanal könnte dazu beitragen, die Lücke zwischen KiKA und ZDFneo zu schließen. Allerdings sei es notwendig, die Chancen und Risiken von vornherein klar zu benennen.



Im Onlineangebot des ZDF finden Interessierte ab sofort deutlich mehr Informationen über den Sender, seine Organisation, Finanzen und vieles mehr. Neben Compliance-Regeln, Gehältern der Geschäftsleitung, Finanzplänen und Leitlinien der Programmarbeit finden sich in dem neuen Portal auch die Struktur der Aufsichtsgremien sowie Sitzungen samt Tagesordnungen, Beschwerdeberichten, Beschlüssen und Bilanzen. Künftig werden auch die Inhalte aus dem ZDF Jahrbuch online angeboten, da das Periodikum in diesem Jahr zum letzten Mal in gedruckter Form erscheint.