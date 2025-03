Chronik Mai 2017

Der ZDF-Fernsehgarten startet in die Sommersaison 2017. In 21 Folgen präsentiert Andrea Kiewel live und open air auf dem Mainzer Lerchenberg wieder eine Mischung aus Show, Musik, Artistik, Service und Attraktionen. Zum Saisonauftakt stimmt der ZDF-Fernsehgarten auf den bevorstehenden Sommer ein. Am 14. Mai folgt die Show zum Eurovision Song Contest und an Pfingsten die Ausgabe mit dem großen Live-TV-Flohmarkt. Am 9. Juli wird die 500. Sendung mit einer großen Open-Air-Party gefeiert. Die beliebte und erfolgreiche "Mallorca-Party" steigt am 23. Juli. Und am 3. September begibt sich der ZDF-Fernsehgarten auf Rekordjagd: Ziel sind vier neue Guinness-Weltrekorde innerhalb von 130 Minuten. Das „Fernsehgarten-Oktoberfest“ beschließt die Saison am 18. September.



Das ZDF berichtet live von der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Ab 17.45 Uhr begrüßt Moderatorin Bettina Schausten die Zuschauer live aus dem neu gestalteten ZDF-Wahlstudio in Kiel. ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen präsentieren ab 18.00 Uhr erste Prognosen und Hochrechnungen zum Wahlausgang. Bereits zuvor und noch einmal vor der heute-Sendung um 19.00 Uhr informiert zudem ZDF-Frankreich-Korrespondent Theo Koll aus Paris über die Stichwahl in Frankreich. Die Berliner Runde im ZDF diskutiert die Wahlergebnisse aus dem hohen Norden am 19.25 Uhr. Zum ZDF spezial: Entscheidung in Frankreich – Marine Le Pen oder Emmanuel Macron begrüßt Moderatorin Antje Pieper die Zuschauer am „doppelten“ Wahlsonntag ab 19.55 Uhr. In der ZDFmediathek wird zudem die Wahlsendung von France 2 zwischen 19.25 und 22.30 live gestreamt und simultan übersetzt. Und auch im auf 45 Minuten verlängerten heute-journal um 21.45 Uhr sind beide Wahlen die großen Themen.