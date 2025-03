Mit "Auf Sand gebaut" starten fünf neue Folgen der ZDF-Reihe "Der Kriminalist" mit Christian

Berkel. Ein erfolgreicher Versicherungsvertreter wird ausgerechnet in dem Hotel ermordet, in dem sein früherer Arbeitgeber, ein obskurer Finanzdienstleister, gerade eine Mitarbeiterparty gibt. Die Ehefrau des Opfers ahnt nicht, dass ihr Mann schon seit zwei Monaten arbeitslos ist. Gemeinsam mit seinem Team Max Winter (Janek Rieke) und Esther Rubens (Anna Blomeier) sucht der Berliner Hauptkommissar Schumann (Christian Berkel) über die Geschichte des Opfers den Weg zum Täter. Mit Max Herbrechter; Regie: Filippos Tsitos.



In "Die barfüßige Prinzessin" (Freitag, 21. Februar 2014, 20.15 Uhr) bringt der Mord an einer jungen Mutter schockierende Wahrheiten über zwei Familien ans Licht. Mit Ulrike Krumbiegel, Mechthild Großmann, Dirk Borchardt; Regie: Filippos Tsitos.



Auf Alleingang ist der Kriminalist in "Rex Solus" (Freitag, 7. März 2014, 20.15 Uhr), und er überschreitet die Grenzen der Legalität. Um einem alten Freund und Kollegen zu helfen, der von gefährlichen Attentätern bedroht wird, inszeniert er dessen Tod. Mit Wolfram Koch; Regie: Stephan Rick.



Mord in einer pittoresken Townhouse-Siedlung mitten in Berlin: In "Tod im Paradies" (Freitag, 14. März 2014, 20.15 Uhr) ist das Opfer ein erfolgreicher Familienvater und ehemaliges Gangmitglied einer berüchtigten Rockergruppe. Mit Tanja Wedhorn, Bibiana Beglau; Regie: Christian Görlitz.



In "Das Liebste, was ich habe" (Freitag, 21. März 2014, 20.15 Uhr) wird ein Polizist erschlagen und entmannt in seinem Bootshaus aufgefunden. Eine Spur führt zu einer Jugendbande, deren Anführerin unter den Polizisten als Räuberbraut bekannt ist. Mit Jule Ronstedt, Leonard Carow; Regie: Stephan Rick.