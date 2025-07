Public Value im ZDF-Programm: Das kleine Fernsehspiel

Zahlreiche Regisseurinnen und Regisseure wurden für ihre Arbeiten mit dem Kleinen Fernsehspiel ausgezeichnet. So erhielt 2019 Nora Fingscheidt für "Systemsprenger" den silbernen Bären und Mehmet Akif Büyükatalay für "Oray" den Preis als bester Nachwuchsfilm auf der Berlinale, 2020 Sandra Wollner für "The Trouble With Being Born" den First Steps Award und 2021 den Österreichischen Filmpreis, 2022 Sophie Linnenbaums " The Ordinaries " den Bayerischen Filmpreis, 2023 Max Gleschinski für "Alaska" den Max Ophüls Preis , 2024 Julian Vogels Dreiteiler "Einzeltäter" den Deutschen Fernsehpreis für die Beste Dokuserie und 2025 Bilal Bahadirs Serie "Uncivilized" den Grimme Preis und im gleichen Jahr Mascha Schilinskis "In die Sonne schauen" den Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes.