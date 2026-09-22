Gemeinsame Formatidee für gesellschaftlichen Dialog

ZDFkultur und ARD Kultur suchen Dialogformate
ARD Kultur und ZDFkultur suchen innovative Streamingformate, die gesellschaftlichen Dialog fördern. Gesucht sind starke Kulturgeschichten mit Relevanz und Reichweite.
ZDFkultur und ARD Kultur wollen gemeinsam mit Ihnen ein Format für mehr Dialog in der Gesellschaft entwickeln, das aus der Kultur heraus erzählt ist und das in der Breite Relevanz hat. Es soll ein in sich abgeschlossenes Angebot für die Streamingangebote von ARD und ZDF sein.
Wir suchen ein nonfiktionales Kulturformat mit einer starken erzählerischen Idee, das viele Menschen erreicht und im Gedächtnis bleibt. Es geht dorthin, wo unsere Gesellschaft streitet, und bringt Menschen, Überzeugungen und Lebenswelten zusammen, die sich sonst selten wirklich begegnen. Im Mittelpunkt stehen Geschichten, die berühren, überraschen und herausfordern. Gesucht ist eine eigenständige Streamingidee, die Gegensätze spürbar macht, Menschen miteinander ins Gespräch bringt und vertraute Urteile ins Wanken geraten lässt. Ein Format, das Unterschiede aushält und zugleich neugierig darauf macht, was uns trotz allem verbindet.
Das Format richtet sich an Menschen zwischen 25 und 45 Jahren, die Streamingangebote regelmäßig nutzen. Bitte definieren Sie in der Formatidee die angestrebte Zielgruppe konkreter und erläutern Sie, mit welchen Themen, Figuren und Erzählweisen das Projekt sie erreichen soll. Zur internen Einordnung dienen die ZDF-Zielgruppen CC2 und CC3 sowie die ARD-DMT-Gruppen Ambitionierte und Neokulturelle.
Das Format soll ein Public-Spaces-Incubator-Element integrieren, das seine gesellschaftliche Dimension konkret erfahrbar macht. Es soll Partizipation ermöglichen und den Dialog zwischen unterschiedlichen Perspektiven unterstützen, ohne den erzählerischen Kern des Formats zu ersetzen. Bitte beschreiben Sie in der Einreichung, wie dieses Element inhaltlich und organisatorisch mit dem Format verbunden ist.
Das Format wird konsequent für die nonlineare Nutzung in der ARD Mediathek und im ZDF-Streaming entwickelt. Die Inhalte können gespiegelt oder komplementär auf den Plattformen distribuiert gedacht werden. Erwartet wird eine nutzer:innenzentrierte Formatkonzeption, die Dramaturgie, Episodenstruktur, Ansprache und Ausspielung aus den Nutzungssituationen auf Streamingplattformen ableitet.
Möglich sind serielle Formate mit drei bis sechs Folgen pro Staffel und einer Länge von 25 bis 60 Minuten pro Episode sowie Einzelstücke mit einer Länge von 50 bis 120 Minuten.
Den Kulturbegriff verstehen wir eher breit und als kreativ-schöpferische Praxis – von Street Art bis Oper. Reine Food- und Travel-Formate sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
Verbindliche Anforderungen
Optionale Erweiterung
Das Projekt kann durch Live-, Audio- oder Social-Elemente ergänzt werden, sofern diese die zentrale Formatidee und den Dialogansatz sinnvoll unterstützen.
Das Format richtet sich an Menschen zwischen 25 und 45 Jahren, die Streamingangebote regelmäßig nutzen. Bitte definieren Sie in der Formatidee die angestrebte Zielgruppe konkreter und erläutern Sie, mit welchen Themen, Figuren und Erzählweisen das Projekt sie erreichen soll. Zur internen Einordnung dienen die ZDF-Zielgruppen CC2 und CC3 sowie die ARD-DMT-Gruppen Ambitionierte und Neokulturelle.
Das Format soll ein Public-Spaces-Incubator-Element integrieren, das seine gesellschaftliche Dimension konkret erfahrbar macht. Es soll Partizipation ermöglichen und den Dialog zwischen unterschiedlichen Perspektiven unterstützen, ohne den erzählerischen Kern des Formats zu ersetzen. Bitte beschreiben Sie in der Einreichung, wie dieses Element inhaltlich und organisatorisch mit dem Format verbunden ist.
Das Format wird konsequent für die nonlineare Nutzung in der ARD Mediathek und im ZDF-Streaming entwickelt. Die Inhalte können gespiegelt oder komplementär auf den Plattformen distribuiert gedacht werden. Erwartet wird eine nutzer:innenzentrierte Formatkonzeption, die Dramaturgie, Episodenstruktur, Ansprache und Ausspielung aus den Nutzungssituationen auf Streamingplattformen ableitet.
Möglich sind serielle Formate mit drei bis sechs Folgen pro Staffel und einer Länge von 25 bis 60 Minuten pro Episode sowie Einzelstücke mit einer Länge von 50 bis 120 Minuten.
Den Kulturbegriff verstehen wir eher breit und als kreativ-schöpferische Praxis – von Street Art bis Oper. Reine Food- und Travel-Formate sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
Verbindliche Anforderungen
- Nationale und gesellschaftliche Relevanz mit erkennbarem Deutschlandbezug
- Starke Figuren und eine dialogische Anlage
- Klar definierte Zielgruppe
- Konsequente Entwicklung für Streaming
- Breitenwirksame, einbindende Ansprache
- Nachvollziehbare Distributionsstrategie einschließlich Crosspromotion und externer Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
- Konkretes PSI- beziehungsweise Dialogelement mit Partizipation, Interaktion oder Dialogförderung
Optionale Erweiterung
Das Projekt kann durch Live-, Audio- oder Social-Elemente ergänzt werden, sofern diese die zentrale Formatidee und den Dialogansatz sinnvoll unterstützen.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!