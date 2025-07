Public Value im ZDF-Programm: sportstudio

Dabei kommen wir nicht nur dem großen Interesse unseres Publikums nach, hochwertige nationale und internationale Wettbewerbe in verschiedenen Sportarten frei empfangen und verfolgen zu können. Das ZDF beleuchtet darüber hinaus die individuellen und gesellschaftlichen Werte des Sports und deren verbindende Elemente – im Breitensport ebenso wie bei den herausragenden Sportevents, wie den olympischen und paralympischen Spielen oder den alljährlichen FINALS . Der Blick auf NBA-Superstars wie "The Wagner Brothers" gehört ebenso dazu wie jener auf die paralympischen Helden, den "Man of the ocean" André Wiersig oder Basketballstar Satou Sabailly