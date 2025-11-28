ZDF auf der Content Convention 25: Medieninnovation im Fokus

Das ZDF auf der Content Convention
Das ZDF auf der Content Convention 2025: Keynote, Panels und VR-Highlights zeigten, wie der Sender Medieninnovation und digitale Zukunft aktiv gestaltet.
Mit einem starken Auftritt präsentierte sich das ZDF am 26. November bei der Content Convention (#ConCon25) in Mainz. Die Medienkonferenz bot erneut Raum für Austausch über digitale Trends und medienpolitische Entwicklungen.
Impulse für die Medienwelt von morgen
Ein Highlight war die Opening-Keynote "Create. Collaborate. Change.": Vanessa Olivier aus der Strategischen Formatentwicklung des ZDF und die Creator Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) zeigten, wie klassische Medien und Creator-Welten zusammenfinden. Intendant Norbert Himmler diskutierte in einem Panel die Rolle großer Plattformen und betonte die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Raum – mit Projekten wie dem Public Spaces Incubator und StreamingOS gestaltet das ZDF den Wandel aktiv mit.
Erleben, Vernetzen, Mitgestalten
Am ZDF-Stand konnten Besucherinnen und Besucher interaktive Highlights entdecken – von einer VR-Experience im Nachrichtenstudio bis zu Einblicken in innovative Projekte. Expertinnen und Experten von ZDF und ZDF Digital standen für Gespräche bereit. Der Auftritt unterstrich die langjährige Partnerschaft des ZDF mit der Content Convention und zeigte: Das ZDF treibt Medieninnovation voran und setzt Impulse für die Zukunft des Journalismus.