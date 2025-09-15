Filmvorführung und Diskussion: "An einem Tag im September"

Produzent Mark von Seydlitz beantwortete Fragen

Zehn Jahre habe es von der ersten Idee bis zum fertigen Film gedauert, berichtete er: "Eine Geschichte über zwei alte Männer zu erzählen stieß nicht sofort überall auf Begeisterung." Sein Ausgangspunkt für die Idee sei eine historische Randnotiz gewesen: Die Köchin von Charles de Gaulle habe sich damals tatsächlich weigern wollte, für die verhassten Deutschen – die "Boches" – zu kochen. Im Film spiele das eine große Rolle.



"Natürlich haben wir auch viele fiktive Elemente eingebaut", so von Seydlitz. Auf die Bemerkung eines Kenners der Region, der Film sei ja gar nicht in Colombay-les-deux-eglises gedreht worden, erklärte er, dass viele Aufnahmen in Belgien gemacht wurden, weil es in Frankreich zu teuer gewesen sei oder es keine Drehgenehmigung gab.