ZDF-Landesstudio Saarland

Seit August 2017 ist Susanne Freitag-Carteron Leiterin des ZDF-Landesstudios Saarland. Zuvor war sie 15 Jahre lang Korrespondentin im ZDF-Studio in Paris.Susanne Freitag-Carteron hatte sieben Vorgängerinnen und zwei Vorgänger, darunter Christel Szymanski, die von Juli 1985 bis Juni 1992 als erste Frau in der Position einer Landesstudioleiterin tätig war. Susanne Freitag-Carteron ist auf Daniela Bach gefolgt, die von 2007 bis 2017 das Landesstudio Saarland leitete. Zuvor war dort von 2003 bis 2007 Conny Hermann aktiv, die auf Ines Trams (2000 bis 2003), Britta Hilpert (1998 bis 2000) und Sabine Rieden (1995 bis 1997) gefolgt war. Als Nachfolgerin von Christel Szymanski arbeitete von Juli 1992 bis September 1995 Gundula Koch als Studioleiterin in Saarbrücken. In den ersten 22 Studiojahren war diese Position noch männlich besetzt: Karl Freund leitete von 1973 bis 1985 und Karl-Josef Dorscheid von 1963 bis 1972 das ZDF-Studio Saarland.