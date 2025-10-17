Das ZDF auf dem Silbersalz Festival

Samstag, 1. November, 19.30 Uhr, Pop-up cinema@Kaufhaus



Mit Heiko und Roman Lochmann und Moderator Eric Mayer



Früher Superstar – heute auf der Suche nach dem Selbst



Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als Die Lochis, gehörten zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Millionen Fans, YouTube-Hype, Goldene Schallplatten – und dann der radikale Bruch: Mit 20 Jahren beenden sie ihre Karriere als YouTuber und starten unter dem Namen HE/RO einen riskanten Neuanfang als Musiker.



Die fünfteilige Doku-Serie "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" begleitet die Brüder über mehrere Jahre hinweg: raus aus der Popverpackung, rein ins echte Leben. Zwischen Alltag in Darmstadt, künstlerischer Selbstfindung, Spannungen und Erwartungsdruck kämpfen Heiko und Roman um Anerkennung als Musiker und stellen sich dabei immer wieder selbst infrage.



Die Serie zeigt, was hinter der Fassade steckt: Brüderliche Konflikte, kreative Krisen, der Wunsch nach Anerkennung und der ständige Balanceakt zwischen Vermarktung und Authentizität. Sie blickt offen auf Themen wie mentale Gesundheit, Mobbing-Erfahrungen und Selbstzweifel – und spiegelt zugleich die Sehnsucht der Fans nach Zugehörigkeit und Echtheit.



"Teenstar Dilemma" ist eine intime Coming-of-Age-Geschichte zweier Brüder, die lernen, sich von ihren früheren Rollenbildern zu lösen. Eine Erzählung voller nostalgischer Momente und Humor, mit Mut zum Nicht-Perfekten und der zentralen Frage: Wie wirst du du selbst, wenn die ganze Welt glaubt, dich längst zu kennen?



"Teenstar Dilemma" wurde von ZDFkultur für das ZDF-Streaming-Portal entwickelt und produziert.



Die Filmpremiere (zwei Episoden à 30 Min) wird um 19:30 Uhr im 2. OG im Pop-Up Cinema stattfinden.



Alle 5 Folgen der Reihe "Teenstar Dilemma": Ab dem 1. November 2025, 21 Uhr im ZDF streamen.



Im Anschluss an die Premiere trifft Moderator Eric Mayer die Lochmann-Zwillinge zu einem persönlichen Gespräch über ihre ungewöhnliche Geschichte.

Nach dem Filmgespräch findet auf der Zentralbühne im Erdgeschoss des Kaufhauses ein rund 30-minütiges HE/RO-Konzert statt, das ebenfalls mit den Kinotickets besucht werden kann.