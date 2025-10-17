Startseite
Das ZDF auf dem Silbersalz Festival

Das 8. Silbersalz Festival ab Mittwoch, 29. Oktober 2025: Das ZDF ist offizieller Medienpartner und präsentiert Schulworkshops, Vorträge, Serienpremieren und vieles mehr.

Porträt von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschafsjournalistin im ZDF, vor blauem Hintergrund

Die ZDF-Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim wird im Rahmen der Eröffnungszeremonie den ersten Festival-Vortrag halten.

Das ZDF-Programm auf dem Silbersalz Festival

ZDF-Schulprogramm auf dem Silbersalz Festival

