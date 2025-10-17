Vor Ort:Das ZDF auf dem Silbersalz Festival
Das 8. Silbersalz Festival ab Mittwoch, 29. Oktober 2025: Das ZDF ist offizieller Medienpartner und präsentiert Schulworkshops, Vorträge, Serienpremieren und vieles mehr.
Das ZDF-Programm auf dem Silbersalz Festival
Mittwoch, 29. Oktober, 18.00 Uhr, Zentralbühne@Kaufhaus
Das 8. SILBERSALZ Science & Media Festival startet mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie und einem Vortrag von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, der Begeisterung für Wissenschaft überspringen lässt. Lasst das Festival beginnen!
Die promovierte Chemikerin zählt zu den bekanntesten Stimmen der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Sie wurde durch ihr YouTube-Format "maiLab" (funk) bekannt, moderierte "Quarks" (WDR) und ist regelmäßig in der ZDF-Reihe "Terra X" zu sehen. 2021 startete sie zudem ihre eigene Show "Maithink X – Die Show" bei ZDFneo. Neben ihrem Bestseller "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit" erscheint im Oktober 2025 der vierte Band ihrer Kinderbuchreihe "Bibibiber hat da mal ’ne Frage". Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. das Bundesverdienstkreuz und den Grimme-Preis.
Donnerstag, 30. Oktober, 13.00 Uhr, Zentralbühne@Kaufhaus
Junge Medienmacherinnen und -macher aus ganz Deutschland zeigen, wie moderner Journalismus heute klingt, aussieht und wirkt – mutig, kreativ und relevant.
Im Fokus: TikTok als Plattform, um neue Ideen bei funk, dem das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, umzusetzen. Im Talk berichten Talente und funk-Verantwortliche von ihren Erfahrungen, geben Einblicke in die Entstehung des Netzwerks und diskutieren, wie digitale Medien neue Stimmen sichtbar machen können. Ein inspirierender Blick in die Zukunft des Journalismus – direkt, nahbar und mitten aus der nächsten Generation.
Donnerstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr, Puschkino
Mit Hannah Emde ans andere Ende der Welt!
In Neuseeland leben Tiere, die es nirgendwo sonst gibt. Doch seit der Mensch die Inseln besiedelt hat, sind sie in Gefahr. Einige, wie der Riesenvogel Moa, sind bereits ausgestorben. Andere, wie der Kiwi, kämpfen ums Überleben. Schuld daran sind vom Menschen eingeschleppte Räuber: Marder, Katzen oder Ratten machen Jagd auf die neuseeländische Fauna. Neuseeland hat einen radikalen Plan: Das Land will raubtierfrei werden und dafür sämtliche eingeschleppte Räuber ausrotten. Ist das wirklich eine gute Idee?
Wildtierärztin Hannah Emde ist in der atemberaubenden Natur Neuseelands unterwegs, um diese Frage zu beantworten. Doch dafür genügt es nicht, nur die Tierwelt zu erkunden. Alles hängt miteinander zusammen.
Publikumsgespräch im Anschluss mit Hannah Emde, Wildtierärztin
Donnerstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr, Festsaal Leopoldina
Mit Özden Terli
Wenn das Gleichgewicht kippt – Warum Wetter extremer wird
Ohne Atmosphäre wäre die Erde zu kalt und zu lebensfeindlich. Sie speichert Wärme wie ein Treibhaus und macht Leben möglich. Doch dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken. Wir sind an das stabile Klima des Holozäns angepasst. Jetzt verändert sich die Atmosphäre – durch uns. Zwar hat sich das Klima schon immer gewandelt, aber nie so schnell und nie menschengemacht. Was bedeutet »zu viel Energie« in der Atmosphäre? Wie verändert sich dadurch das Wetter? Und was heißt das für unsere Zukunft?
Özden Terli erklärt, warum wir bereits in einer neuen Atmosphäre leben – mit neuen Wetterextremen. Ein Vortrag für alle, die verstehen wollen, was gerade passiert und warum es uns alle betrifft.
Freitag, 31. Oktober, 12.00 Uhr, Pop-up cinema@Kaufhaus
Mit der Konsumforscherin Lynn Wagner, der Journalistin Pia Osterhaus und dem Psychologen Riccardo Frink
Fast Fashion, Gratis-Retouren, Kauf auf Rechnung – klingt bequem, hat aber seinen Preis
65 Milliarden Euro gaben wir 2023 in Deutschland für Kleidung aus. Doch wer profitiert wirklich? Journalistin Pia Osterhaus deckt auf, wie die Modeindustrie mit psychologischen Tricks, Influencer-Marketing und scheinbaren Schnäppchen unsere Kaufentscheidungen lenkt.
Gemeinsam mit dem Psychologen Riccardo Frink zeigt sie, wie subtil wir zum Shoppen verführt werden. Im Gespräch mit Konsumforscherin Lynn Wagner geht es um die Frage: Kaufen wir, was wir brauchen – oder was uns verkauft wird und was mit all den Rücksendungen passiert?
Ein kritischer Blick hinter die Kulissen der Modewelt – unterhaltsam, aufrüttelnd und augenöffnend.
Samstag, 1. November, 19.30 Uhr, Pop-up cinema@Kaufhaus
Mit Heiko und Roman Lochmann und Moderator Eric Mayer
Früher Superstar – heute auf der Suche nach dem Selbst
Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als Die Lochis, gehörten zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Millionen Fans, YouTube-Hype, Goldene Schallplatten – und dann der radikale Bruch: Mit 20 Jahren beenden sie ihre Karriere als YouTuber und starten unter dem Namen HE/RO einen riskanten Neuanfang als Musiker.
Die fünfteilige Doku-Serie "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" begleitet die Brüder über mehrere Jahre hinweg: raus aus der Popverpackung, rein ins echte Leben. Zwischen Alltag in Darmstadt, künstlerischer Selbstfindung, Spannungen und Erwartungsdruck kämpfen Heiko und Roman um Anerkennung als Musiker und stellen sich dabei immer wieder selbst infrage.
Die Serie zeigt, was hinter der Fassade steckt: Brüderliche Konflikte, kreative Krisen, der Wunsch nach Anerkennung und der ständige Balanceakt zwischen Vermarktung und Authentizität. Sie blickt offen auf Themen wie mentale Gesundheit, Mobbing-Erfahrungen und Selbstzweifel – und spiegelt zugleich die Sehnsucht der Fans nach Zugehörigkeit und Echtheit.
"Teenstar Dilemma" ist eine intime Coming-of-Age-Geschichte zweier Brüder, die lernen, sich von ihren früheren Rollenbildern zu lösen. Eine Erzählung voller nostalgischer Momente und Humor, mit Mut zum Nicht-Perfekten und der zentralen Frage: Wie wirst du du selbst, wenn die ganze Welt glaubt, dich längst zu kennen?
"Teenstar Dilemma" wurde von ZDFkultur für das ZDF-Streaming-Portal entwickelt und produziert.
Die Filmpremiere (zwei Episoden à 30 Min) wird um 19:30 Uhr im 2. OG im Pop-Up Cinema stattfinden.
Alle 5 Folgen der Reihe "Teenstar Dilemma": Ab dem 1. November 2025, 21 Uhr im ZDF streamen.
Im Anschluss an die Premiere trifft Moderator Eric Mayer die Lochmann-Zwillinge zu einem persönlichen Gespräch über ihre ungewöhnliche Geschichte.
Nach dem Filmgespräch findet auf der Zentralbühne im Erdgeschoss des Kaufhauses ein rund 30-minütiges HE/RO-Konzert statt, das ebenfalls mit den Kinotickets besucht werden kann.
Sonntag, 2. November, 13.30 Uhr, Zentralbühne@Kaufhaus
Mit Eric Mayer
Wissen macht Spaß – besonders, wenn man es live erleben kann!
Beim großen "PUR+"-Kinder-Wissensquiz auf der Bühne stellt Eric Mayer, der "Stuntman des Wissens", spannende Fragen aus der beliebten ZDF-Kindersendung "PUR+". Kinder im Publikum sind gefragt: Sie dürfen mitraten, mitdenken und ihre Antworten direkt an Eric geben. Ob mit überraschenden Requisiten oder kurzen Videoeinspielungen – jede Frage wird zum Erlebnis. Sind Haie wirklich Killer? Wie rettet man sich aus einem sinkenden Auto? Und was macht Fake News so gefährlich?
Familien erwartet eine interaktive Show voller Aha-Momente, Spaß und Staunen. Hier sind alle "wissendrin". Wer gerne spielerisch lernt, ist hier genau richtig.
Die Sendung "PUR+" mit Moderator und Reporter Eric Mayer richtet sich an 8- bis 13-jährige Kinder und Jugendliche.
ZDF-Schulprogramm auf dem Silbersalz Festival
Mittwoch, 29. Oktober, 13.00 Uhr, Festsaal Leopoldina
Mit Mirko Drotschmann (Youtube: MrWissen2go)
Die Welt besser machen – was kann es Wichtigeres geben?
Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt: Lange kämpften die Menschen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, bevor sie zu Grundrechten aller wurden. Heute gelten sie als Fundament von Wohlstand und Demokratie der westlichen Welt – und scheinen dennoch in Gefahr. Wie steht es wirklich um unsere Grundrechte? Und was können wir aus der Geschichte lernen, um sie auch in Zukunft zu wahren?
In der Session werden Ausschnitte der dreiteiligen Terra X-Dokureihe "Was die Welt besser macht – Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit" gezeigt. Im Anschluss findet eine Diskussion mit Terra X-Host, Wissenschaftsjournalist und Youtuber Mirko Drotschmann (MrWissen2go) mit Schülerinnen und Schülern über ihre Fragen zum Thema.
Die Veranstaltung ist Teil der Bildungsinitiative "ZDF goes Schule".
Donnerstag, 30. Oktober, 9.00 Uhr, Seminarraum Leopoldina
Mit Dr. Christina von Ungern-Sternberg
Vom Ereignis zur Sendung: Du bestimmst, was wichtig ist.
Plane einen Nachrichtentag, wähle Themen aus, entscheide über den Ausspielweg. Was wird der Aufmacher in den 19 Uhr-Nachrichten? Aus welcher Meldung wird ein Insta-Post? Und womit gehen wir live auf Youtube? Erlebe, wie die Nachrichten-Redaktionen des ZDF arbeiten, wie man seriöse Quellen erkennt und Fakten checkt. Erlebe, wie Medien wirklich funktionieren – und wie man sie selbst gestaltet.
Donnerstag, 30. Oktober, 9.00 Uhr, Vortragssaal Leopoldina
Vortrag von Hannah Emde ("Terra X Faszination Erde")
Wie können wir Tierarten auf der ganzen Welt besser schützen? Eine abenteuerliche Reise durch die wilde Natur unseres Planeten!
Ihre Leidenschaft gilt dem Nebelparder – einer geheimnisvollen Raubkatze im Dschungel von Borneo. Als Wildtierärztin unterstützt sie Schutzprojekte auf der ganzen Welt. Denn sie weiß: Orang-Utan, Nashorn und Krokodil haben mehr mit unserem Leben zu Hause zu tun, als man denkt. Erlebt mit "Terra X Faszination Erde" ein Abenteuer, das alle Sinne bewegt!
Donnerstag, 30. Oktober, 11.00 Uhr, Seminarraum Leopoldina
Mit Elisa Miebach, Redakteurin bei "ZDFheute"
Vor dem Gipfel in Brasilien: Wie erzähle ich das Unsichtbare?
Wie gelingt es, die spannendsten Themen von Klimakonferenzen zu vermitteln? Wie lassen sich die CO2-Emissionen sichtbar machen fürs Fernsehen? Und wie kann man die Herausforderungen und Lösungsansätze der Klimakrise so erzählen, dass niemand abschaltet? Klimajournalistin Elisa Miebach berichtet für das ZDF auch dieses Jahr von der UN-Klimakonferenz. Kurz vor ihrer Reise in die brasilianische Gastgeberstadt Belém im Amazonas nimmt sie uns in diesem interaktiven Workshop mit hinter die Kulissen des Nachrichtenjournalismus.