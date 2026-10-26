28.10.2026 bis 1.11.2026:Das ZDF auf dem SILBERSALZ Festival 26
Vom 28. Oktober bis 1. November: Das SILBERSALZ Science & Media Festival in Halle (Saale). Das ZDF ist mit Dokumentationen, Previews, Talks und interaktiven Wissensshows dabei.
Fünf Tage lang wird Halle (Saale) zum Treffpunkt für alle, die Wissenschaft entdecken, erleben und diskutieren möchten. Das neunte SILBERSALZ Science & Media Festival steht unter dem Motto "Ich, verbesserlich?" und widmet sich der Gesundheit in ihren vielfältigen Facetten. Im Mittelpunkt stehen körperliches und mentales Wohlbefinden, Prävention, medizinische Innovationen und die Frage, wie weit der Wunsch nach Selbstoptimierung gehen sollte.
Wissenschaft erleben und diskutieren
Wie im letzten Jahr ist das ZDF auch 2026 wieder dabei. Die ZDF-Veranstaltungen greifen gesellschaftlich relevante Fragen auf: Wie können wir mit zunehmenden Waldbränden umgehen? Was brauchen Menschen mit ME/CFS? Welche gesundheitlichen Folgen haben Vapes und Tattoos? Wie lassen sich bedrohte Tierarten schützen? Und wie groß ist die Macht der Tech-Konzerne? Für Kinder und Familien bringt "PUR+" Wissenschaft mit Experimenten, Filmclips und Mitmachaktionen auf die Bühne.
Das ZDF-Programm auf dem SILBERSALZ Festival 26
29. Oktober, 16.00 Uhr, Kleiner Festsaal, Leopoldina
Nach der Dokumentation „Waldbrände: Leben mit dem Feuer“ diskutieren Özden Terli, Julia Kaulbars und weitere Gäste über zunehmende Wald- und Vegetationsbrände sowie wirksame Prävention und Anpassung.
Pop-Up-Kino am ZDF-Stand
Neben dem ZDF-Programm beim Festival bietet das "Pop-Up-Kino" am ZDF-Stand (Große Ulrichstraße 13, Halle/Saale) aktuelle Produktionen zu Gesundheit, Wissenschaft und Gesellschaft. Filmvorführungen, Ausschnitte und Gespräche mit ZDF-Gesichtern und Fachleuten laden dazu ein, Themen gemeinsam zu vertiefen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Pop-Up-Kinoprogramm durch Beiträge weiterer öffentlich-rechtlicher Angebote.
Hier könnt ihr euch durchs Programm klicken. Oder noch besser: Kommt einfach vorbei.