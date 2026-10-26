Das ZDF auf dem SILBERSALZ Festival 26

Vom 28. Oktober bis 1. November: Das SILBERSALZ Science & Media Festival in Halle (Saale). Das ZDF ist mit Dokumentationen, Previews, Talks und interaktiven Wissensshows dabei.

Bereits 2025 war das ZDF auf dem SILBERSALZ Festival als Medienpartner dabei. Und auch der "Fake-Checker" ist 2026 wieder am Start. Quelle: ZDF/Sarah Storch

Homepage : SILBERSALZ Festival 26

Fünf Tage lang wird Halle (Saale) zum Treffpunkt für alle, die Wissenschaft entdecken, erleben und diskutieren möchten. Das neunte SILBERSALZ Science & Media Festival steht unter dem Motto "Ich, verbesserlich?" und widmet sich der Gesundheit in ihren vielfältigen Facetten. Im Mittelpunkt stehen körperliches und mentales Wohlbefinden, Prävention, medizinische Innovationen und die Frage, wie weit der Wunsch nach Selbstoptimierung gehen sollte.

Wissenschaft erleben und diskutieren

Wie im letzten Jahr ist das ZDF auch 2026 wieder dabei. Die ZDF-Veranstaltungen greifen gesellschaftlich relevante Fragen auf: Wie können wir mit zunehmenden Waldbränden umgehen? Was brauchen Menschen mit ME/CFS? Welche gesundheitlichen Folgen haben Vapes und Tattoos? Wie lassen sich bedrohte Tierarten schützen? Und wie groß ist die Macht der Tech-Konzerne? Für Kinder und Familien bringt "PUR+" Wissenschaft mit Experimenten, Filmclips und Mitmachaktionen auf die Bühne.

Das ZDF-Programm auf dem SILBERSALZ Festival 26

Extrembrände – das neue Normal? 29. Oktober, 16.00 Uhr, Kleiner Festsaal, Leopoldina

Nach der Dokumentation „Waldbrände: Leben mit dem Feuer“ diskutieren Özden Terli, Julia Kaulbars und weitere Gäste über zunehmende Wald- und Vegetationsbrände sowie wirksame Prävention und Anpassung. Terra X: Faszination Erde – Rettung für die Tiere Quelle: ZDF/Thorsten Eifler 29. Oktober, 16.30 Uhr, Urania70

Die Wildtierärztin und Terra-X-Moderatorin Hannah Emde nimmt das Publikum mit zu Artenschutzprojekten weltweit und zeigt, wie bedrohte Tierarten besser geschützt werden können. Push it! Welcome to the Newsroom 30. Oktober, 14.00 bis 15.30 Uhr, Seminarraum Leopoldina

Workshop – Vom Ereignis zur Sendung

Wie entsteht aus der täglichen Flut an Meldungen eine Nachrichtensendung? Welche Themen sind wichtig, was wird der Aufmacher in den 19-Uhr-Nachrichten, aus welcher Meldung entsteht ein Insta-Post – und womit geht es live auf YouTube?

Mit Christina von Ungern- Sternberg, Moderatorin und Studioredakteurin Endlich gesehen? Hoffnung für ME/CFS-Betroffene 30. Oktober, 16.30 bis 18.00 Uhr, Festsaal, Leopoldina

Betroffene, Angehörige, Forschende und Politik sprechen über ME/CFS, den Forschungsstand, frühere Versäumnisse und Perspektiven für Erkrankte.

Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen, führende Forscherin für ME/CFS, Charité Berlin

Prof. Dr. Norbert Suttorp, Arbeitsgruppe Leopoldina-Stellungnahme (genaues Insert tba)

Johanna Müller (Protagonistin TRU Doku), pflegt ihre Schwester Mia

Joana Welsing und Johanna Wolff, Freundinnen von Kathi, die sich wegen einer schweren ME/CFS-Erkrankung für assistierten Suizid entschieden hat

Moderation: Eric Mayer Hurra – wir hacken die Tech-Konzerne 30. Oktober, 19.30 bis 21.00 Uhr, Festsaal, Leopoldina

Preview und Diskussion mit Medienwissenschaftler Martin Andree über die Macht der Digitalkonzerne, demokratische Risiken und Strategien für die Zukunft.

Moderation: Gregor Steinbrenner. PUR+ Live Lab – Die große Kinder-Wissensshow Quelle: ZDF/Joachim Blobel 31. Oktober, 13.00 bis 14.30 Uhr, Festival Stage, Dom

Eric Mayer lädt Kinder und Familien zu einer interaktiven Wissensshow mit Experimenten, Filmclips und Mitmachaktionen ein. Im Anschluss findet ein Meet & Greet statt. Tattoo – Provokant schön. Aber muss das sein? Quelle: 123RF/Liudmila Chernetska 31. Oktober, 13.30 bis 15.00 Uhr, Festsaal, Leopoldina

Dr. Yael Adler und Dr. Mark Benecke sprechen über die kulturelle Bedeutung von Tattoos, gesundheitliche Risiken, Körperkunst und Identität. Vapen – Süßer Dampf, bittere Folgen Quelle: ZDF 31. Oktober, 16.00 bis 17.00 Uhr, Urania70

Nach der Dokumentation "Anti-Krebs-Hacks – dein Lebensstil zählt" diskutiert Jasmina Neudecker mit Gästen aus Politik und Medizin über Risiken von Vapes und den Schutz junger Menschen.

Prof. Sabina Ulbricht, Universitätsmedizin Greifswald / Geschäftsführerin, Aktionsbündnis Nichtrauch e.V.

Dr. Katrin Schaller, Stabsstelle Krebsprävention, Deutsches Krebsforschungszentrum

Moderation: Jasmina Neudecker PUR+ Live Lab – Die große Kinder-Wissensshow Quelle: ZDF/Joachim Blobel 1. November, 11.00 bis 12.30 Uhr, Festival Stage, Dom

Zweite Aufführung der interaktiven Kinder-Wissensshow mit Eric Mayer, Experimenten, Filmclips und Mitmachaktionen. Im Anschluss findet ein Meet & Greet statt.

Pop-Up-Kino am ZDF-Stand

Neben dem ZDF-Programm beim Festival bietet das "Pop-Up-Kino" am ZDF-Stand (Große Ulrichstraße 13, Halle/Saale) aktuelle Produktionen zu Gesundheit, Wissenschaft und Gesellschaft. Filmvorführungen, Ausschnitte und Gespräche mit ZDF-Gesichtern und Fachleuten laden dazu ein, Themen gemeinsam zu vertiefen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Pop-Up-Kinoprogramm durch Beiträge weiterer öffentlich-rechtlicher Angebote.

Hier könnt ihr euch durchs Programm klicken. Oder noch besser: Kommt einfach vorbei.