ZDFmitreden: "37° Leben"

Jasmin ist mit 26 zur Witwe geworden, Franziska kämpft für das Wattenmeer und in einer WG leben sechs Menschen verschiedener Religionen zusammen: In der Reportagereihe " 37° Leben " erzählen junge Erwachsene von ihrem Leben, ihren Problemen und ihren Plänen. Jede Woche erscheinen neue Geschichten, die in der ZDFmediathek zu sehen sind. Wir haben uns gefragt: Hilft " 37° Leben " jungen Erwachsenen bei den großen Fragen im Leben? Welche Themen können noch aufgegriffen werden? Fast 12.000 Personen aus der ZDFmitreden-Community haben ihre Ansichten geteilt.