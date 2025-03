ZDFmitreden: "plan b"

Über welche Plattformen werden Dokus geschaut?

Die Befragten gaben an, ihre letzten Dokumentationen insbesondere in der ZDFmediathek (32 Prozent), auf YouTube (21 Prozent) oder in der ARD-Mediathek (18 Prozent) geschaut zu haben. Jüngere Teilnehmende zwischen 16 und 24 Jahren nutzen jedoch YouTube für Dokumentationen vergleichsweise häufiger als ältere Zielgruppen. Dabei ist zu beachten, dass die ZDFmitreden-Community eine überdurchschnittlich starke Nutzung der ZDF-Angebote zeigt.