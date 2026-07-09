ZDFmitreden: Animation für Erwachsene

Ob Science-Fiction, Comedy oder Action – auch für Erwachsene gibt es viele animierte Filme und Serien. ZDFmitreden wollte wissen, welches Potential diese Inhalte für das ZDF haben.

Mit "Taskforce Querlitz" hat das ZDF seine erste Animationsserie für Erwachsene umgesetzt. Die Geschichte handelt von drei überforderten Beamten und einem sprechenden Hund, die nach einem Meteoriteneinschlag darum ringen, die Normalität zurückzugewinnen. Quelle: ZDF

Wenn wir an animierte Filme und Serien denken, fallen vielen von uns erst einmal Sendungen aus unserer Kindheit ein. Doch auch für ein erwachsenes Publikum gibt es schon lange animierte Filme und Serien aus vielen verschiedenen Genres.

Zu den bekanntesten Beispielen für Erwachsene gehören der Satire-Klassiker "Die Simpsons", die Science-Fiction-Serie "Rick and Morty" und der japanische Animationsfilm "Prinzessin Mononoke". Mit der satirischen Serie "Taskforce Querlitz" hat auch das ZDF im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein animiertes Angebot für Erwachsene gesendet.

ZDFmitreden hat nun nachgefragt, was für ein erwachsenes Publikum besonders wichtig ist, wenn es um animierte Filme und Serien geht. An der Umfrage haben 16.436 Menschen teilgenommen.

Task Force Querlitz Nach einem Meteoriteneinschlag versinkt die Stadt Querlitz im Chaos. Drei Beamte des Bürgeramtes und ein Hund kämpfen gegen bizarre Alltagsanomalien und Kontrollverlust.

Jeder Zweite schaut zumindest gelegentlich animierte Sendungen

Etwa die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gab an, zumindest ab und zu selbst animierte Filme oder Serien für Erwachsene zu schauen. 16 Prozent der befragten Erwachsenen schauen dabei mindestens einmal wöchentlich animierte Filme und Serien. Weitere 13 Prozent schauen sie mindestens einmal monatlich, während 20 Prozent sie seltener als einmal im Monat schauen.

Die andere Hälfte der Befragten (48 Prozent) schaut selbst keine animierten Filme oder Serien für Erwachsene.

Comedy und Science-Fiction sind die beliebtesten Genres

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Den größten Anklang unter animierten Inhalten findet das Genre Comedy. Dieses schauen 84 Prozent derjenigen, die animierte Inhalte nutzen, zumindest gelegentlich. Gleich dahinter folgen jedoch die Genres Science-Fiction (82 Prozent) und Action (80 Prozent).



Animes schauen 67 Prozent derjenigen, die animierte Inhalte nutzen. Inhalte aus dem Bereich Horror (40 Prozent) landen hingegen mit deutlichem Abstand auf dem letzten Platz, wenn es um animierte Filme und Serien für Erwachsene geht.

Alltagsflucht und eine besondere Atmosphäre ziehen an

ZDFmitreden hat auch interessiert, aus welchen Gründen Menschen Animation für Erwachsene schauen und was ihnen dabei besonders wichtig ist. Dabei zeigte sich: Eine besonders große Rolle spielt der Wunsch danach, unterhalten zu werden. Diesen gaben 83 Prozent der Befragten als Grund an, aus dem sie animierte Filme und Serien schauen.

Aber auch, sich mit animierten Filmen und Serien zu entspannen (73 Prozent) und dem Alltag zu entfliehen (58 Prozent), ist für viele Befragte von Bedeutung. Eine geringere Rolle spielt hingegen Nostalgie: Dass sie animierte Inhalte nutzen, weil es sie an ihre Kindheit und Jugend erinnert, gaben nur 38 Prozent der Befragten an.

Eine besondere Bedeutung für animierten Filmen und Serien hat hingegen eine lebendige Vorstellungskraft. So sagten 73 Prozent derjenigen, die selbst Animation für Erwachsene schauen, dass sie sich die Handlung und die Welten, in denen animierte Inhalte spielen, gut vorstellen können. 60 Prozent achten außerdem stark auf visuelle Details wie Farben oder den Stil der Animation und für 55 Prozent entsteht beim Schauen von animierten Filmen und Serien eine besondere Atmosphäre.

Großes Potential für das ZDF

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Animation für Erwachsene auch für das ZDF ein großes Potential haben könnte. Vor allem ein jüngeres erwachsenes Publikum lässt sich mit animierten Inhalten erreichen, denn Befragte unter 45 Jahren gaben deutlich häufiger an, animierte Filme und Serien zu nutzen als ältere. Außerdem nutzen Männer sie häufiger als Frauen oder nicht-binäre Personen.

Bisher hat erst ein relativ kleiner Teil (14 Prozent) derjenigen, die Animation für Erwachsene nutzen, diese Inhalte schon einmal im ZDF geschaut. Ein deutlich größerer Teil (49 Prozent) hat jedoch grundsätzlich Interesse daran, diese Inhalte künftig im ZDF zu schauen.

Das sagt die Redaktion

"Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden. Die gewonnenen Einblicke liefern wertvolle Impulse für zukünftige Produktionen von animierten Serien und Filme für Erwachsene. Gleichzeitig zeigt das Ranking der beliebtesten Formate, wie vielfältig die Community ist: Die Bandbreite der Favoriten reicht von 'Die Simpsons' über 'Rick and Morty' bis hin zu den Filmen von Studio Ghibli."

Sinem Kicirti, Fiction-Redaktionsvolontärin beim ZDF

Die Befragung fand im April 2026 statt.