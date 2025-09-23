ZDFmitreden: Deutschlandticket: Kann das weg?

Das Deutschlandticket – ist es nützlich oder kann es weg? Dieser Frage ging das Wirtschaftsmagazin WISO auf den Grund – mit Unterstützung der ZDFmitreden-Community.

Das Deutschlandticket: Eine große Investition

Eingeführt als Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll das Deutschlandticket die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver machen und die Verkehrswende vorantreiben. Gültig ist es in Bussen, Straßenbahnen und Nahverkehrszügen in ganz Deutschland. Es ist ein Ticket, das zur finanziellen Entlastung der Bevölkerung eingeführt wurde und von Bund und Ländern mit jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich bezuschusst wird. Eine große Investition – doch lohnt sie sich aus Sicht der Bevölkerung?

"Kann das weg?" – Umfrageergebnisse der ersten Befragung

Diese Frage haben wir der ZDFmitreden-Community schon im Herbst letzten Jahres gestellt und wollten wissen: Sollte das Deutschlandticket abgeschafft werden? 19.976 Menschen nahmen an dieser Umfrage teil, das Ergebnis war eindeutig. Eine klare Mehrheit von 82 Prozent sprach sich gegen eine Abschaffung aus. Nur 11 Prozent waren für eine Abschaffung, sieben Prozent waren unentschieden. Damals kostete das Ticket noch 49 Euro im Monat – im Januar 2025 wurde der Preis für das Deutschlandticket auf 58 Euro angehoben.

Neue Umfrage – Neue Einstellung?

Im Juni 2025 haben wir der Community dieselbe Frage erneut gestellt – und sie diesmal in eine experimentelle Befragung eingebettet. Wir zeigten den Befragten einen 17-minütigen Videobeitrag des Wirtschaftsmagazins WISO, der zentrale Informationen aus der Umfrage von 2024 aufgriff. Insgesamt nahmen 11.653 Menschen an der zweiten Befragung im Juni 2025 teil.

Inhalt des Videobeitrags

In der WISO-Dokumentation will Marcus Niehaves der Frage "Deutschlandticket – kann das weg?" auf den Grund gehen. Im Zuge dessen kommen Stimmen aus der ZDFmitreden-Community zu Wort, die bei der Befragung im Herbst 2024 geäußert wurden. Es fällt auf: Auch wenn sich ein Großteil der Befragten auch nach Ansicht des Videos für die Beibehaltung des Deutschlandtickets ausspricht, gibt es doch auch Punkte, die von der Community bemängelt werden. So wird beispielsweise die Preiserhöhung des Tickets kritisiert.

In dem WISO-Beitrag wird außerdem auf einen zentralen Unterschied in der Nutzbarkeit des Deutschlandtickets aufmerksam gemacht, abhängig von dem Wohnort einer Person. 80 Prozent der Menschen, die das Deutschlandticket aktuell nutzen, leben in Städten. Der Grund: In Städten ist die Infrastruktur für öffentliche Verkehrsmittel deutlich besser ausgebaut als auf dem Land. In ländlichen Regionen ist das Angebot an Bus- und Bahnverbindungen oftmals unzureichend, sodass das Deutschlandticket dort für viele Menschen keinen praktischen Nutzen bietet.

Ergebnisse der aktuellen Umfrage

Neue Umfrage, gleiche Fragestellung: Wie steht die ZDFmitreden-Community nun zum Deutschlandticket – kann das weg? Das Ergebnis der Umfrage im Juni zeigt eine nach wie vor positive Einstellung der Befragten in Bezug auf das Deutschlandticket. 88 Prozent sprechen sich gegen die Abschaffung des Tickets aus, der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Nur neun Prozent sind für eine Abschaffung des Tickets, drei Prozent waren unentschieden.

"Ja" zum Deutschlandticket: Haltung der Community bleibt stabil

Die Ergebnisse dieser zweiten Befragung deuten auf eine sehr gefestigte Haltung innerhalb der ZDFmitreden-Community hin. Die Zustimmung zum Deutschlandticket ist nicht nur hoch, sondern auch über die Zeit hinweg stabil – selbst die Preissteigerung auf 58 Euro im Monat ändert daran wenig.

Das sagt die Redaktion

"WISO hat mit der Rubrik 'Kann das Weg' die erste ZDFmitreden-Rubrik im ZDF entwickelt. Wir wollen mit diesen Filmen die Debattenkultur stärken und unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven und Erfahrungen einen Raum geben. Die Meinung der Community ist nicht nur der rote Faden dieser Filme, sondern Anstoß weiter zu recherchieren und Hintergründe zu liefern. So treten wir in den direkten Dialog mit dem Publikum und tragen durch unsere Recherchen dazu bei, dass sich jeder seine ganz eigene Meinung bilden kann."

Die Befragung fand im Juni 2025 statt.