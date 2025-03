ZDFmitreden: Die ZDF-Mainzelmännchen

Wir danken unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für die vielfältigen Ideen und Vorschläge. Analog zum ZDF, deren Programminhalte sich an den Interessen unseres Publikums orientieren, ist es uns als öffentlich-rechtlicher Vermarkter eine Herzensangelegenheit, auch die Anregungen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer in die Produktion der Mainzel-Clips einfließen zu lassen. Rund 1.000 Mainzel-Clips lassen wir jährlich produzieren – und jedes von ihnen ist thematisch stets am Puls der Zeit. Gerade wenn es um die Aktualität unserer Mainzel-Clips geht, ist die Sicht des Publikums ein wichtiger Input, den wir in unseren Produktionsprozess gerne aufnehmen.

