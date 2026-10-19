ZDFmitreden: Doku-Serie geht Länder-Klischees auf den Grund

Was ist dran an den gängigen Klischees über Deutschland, Österreich und die Schweiz? ZDFmitreden hat für eine neue Doku-Serie bei der Community nachgefragt.

Reichtum, Autokult und Titelwahn: Alles nur Klischees? Quelle: ZDF

"Klischees!": So heißt die neue Doku-Serie von 3sat, die sich mit gängigen Bildern über Deutschland, Österreich und die Schweiz auseinandersetzt.

In Vorbereitung der Sendung hat ZDFmitreden die Community zu verbreiteten Klischees aus dem deutschen Sprachraum befragt. Wie weit werden sie tatsächlich als zutreffend wahrgenommen? Über 21.000 Menschen haben geantwortet.

ZDFmitreden-Community hält Schweizer mehrheitlich für reich

NANO Doku : Typisch Schweiz - alle reich? Video 12:40

ZDFmitreden hat die Community gefragt, inwiefern die Aussagen "Menschen aus der Schweiz sind reich" und "Menschen aus der Schweiz lieben Ordnung" der eigenen Meinung nach zutreffen. Die Befragten konnten ihre Meinung dabei mit den Antwortoptionen "trifft nicht zu", "trifft weniger zu", "trifft eher zu" und "trifft voll zu" abstufen.



Beide Aussagen hält die Mehrheit der Befragten für eher oder voll zutreffend. Die Aussage "Menschen aus der Schweiz sind reich" erfährt von den Befragten die höchste Zustimmung (65 Prozent).



Mit diesem Klischee beschäftigt sich nun die erste Folge der neuen Doku-Serie unter dem Titel "Typisch Schweiz – alle reich?".

Deutschland – zwischen Bürokratie und Autoliebe?

NANO Doku : Typisch Deutschland - Auto über alles? Video 12:46

Die Community wurde außerdem zu drei gängigen Bildern über Deutsche befragt.



Dabei ging es um Humorlosigkeit, Bürokratie und die Liebe zum eigenen Auto.



Während die Community die Deutschen mehrheitlich nicht als humorlos eingestuft hat, haben die Aussagen "Menschen aus Deutschland ertrinken in Bürokratie" und "Menschen aus Deutschland lieben ihr Auto" hohe Zustimmungswerte von jeweils über 85 Prozent erzielt.



Die zweite Folge der neuen Doku-Serie blickt passend dazu auf das Thema "Typisch Deutschland – Auto über alles?".

Gelassenheit in Österreich?

NANO Doku : Österreich - ohne Titel bist du nichts? Video 11:45

Unter den beiden abgefragten gängigen Bildern zu Österreich schien nur eines unter der ZDFmitreden Community verbreitet.



60 Prozent der Befragten haben der Aussage "Menschen aus Österreich sind gelassen" voll oder eher zugestimmt.



Dass die Menschen aus dem Nachbarland Wert auf Titel legen, empfinden nur 48 Prozent der Community als zutreffend und auch die dritte Folge der Doku-Serie "Österreich – ohne Titel bist du nichts?" stellt dies in Frage.

Kritik aus der Community: Länder-Klischees sollten nicht verstärkt werden

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Aus der ZDFmitreden-Community hat uns auch vermehrt Kritik erreicht: Die Umfrage würde dazu beitragen, Klischees zu verstärken, statt sie abzubauen.



Das war natürlich nicht unser Ziel. Schließlich soll die neue Doku-Serie kritisch auf solche pauschalen Meinungsbilder blicken. Wir können die Kritik aber nachvollziehen und berücksichtigen sie für kommende Umfragen.

Das sagt die Redaktion

Die Antworten der Community haben uns geholfen, besser einzuschätzen: Welche Klischees sind in Deutschland verbreitet, welche besonders interessant und wo lohnt sich der Blick der Wissenschaft auf ihre kulturellen Ursprünge? „ Corinna Daus & Wiebke Denker für die Redaktion NANO

Die Befragung fand im April 2026 statt.