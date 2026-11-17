Ein ehemaliger Skistar will Bürgermeister seines Heimatorts werden – so beginnt eine neue Komödie des ZDF. ZDFmitreden wollte wissen, welcher Titel am besten dazu passt.

Die Dreharbeiten haben begonnen, ab kommenden Sommer im ZDF: Golo Euler als Felix Kramer und Maike Jüttendonk als Larissa Bahl. Quelle: ZDF/Marc Reimann

Das ZDF plant eine neue Komödie, die ab Sommer 2027 im Fernsehen und im ZDF Streaming-Portal zu sehen sein wird. In zwei zusammenhängenden Filmen wird darin erzählt, wie ein ehemaliger Skistar völlig überraschend zum Bürgermeister seines Heimatorts Oberried gewählt wird. Dabei nehmen die Filme nicht nur das bayrische Dorfleben, sondern auch die deutsche Kommunalpolitik liebevoll aufs Korn.

ZDFmitreden hat vorab getestet, wie die Geschichte beim Publikum ankommt und welcher Titel am besten zur Komödie passt. Dafür wurde den Teilnehmenden ein fünfminütiger Video-Ausschnitt gezeigt. Anschließend wurden der Ausschnitt und verschiedene Titelvorschläge bewertet. An der Umfrage haben 9.163 Menschen teilgenommen.

Darum geht es in der Serie

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Um den frisch gewählten Bürgermeister von Oberried, Felix Kramer, auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, wird ihm die ehrgeizige und scharfzüngige Politikexpertin Larissa Bahl zur Seite gestellt, die anfangs wenig davon hält, dass ein Ex-Skilehrer und Frauenheld plötzlich Kommunalpolitik machen will.



Während Larissa versucht, aus Felix, genannt "Kini", einen funktionierenden Bürgermeister zu machen, bringt er ihre geordneten Pläne regelmäßig durcheinander. Gemeinsam geraten die beiden von einer absurden Situation in die nächste und lernen schnell, dass sich die großen Probleme einer kleinen Gemeinde selten nach Lehrbuch lösen lassen.

Einer Mehrheit gefällt das Video

Ein Video-Ausschnitt aus der Komödie wurde von der ZDFmitreden-Community überwiegend positiv bewertet. Insgesamt 66 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der Video-Ausschnitt sehr gut oder eher gut gefallen habe. Dabei wurden vor allem der Humor sowie die Figuren der Geschichte positiv hervorgehoben.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Titeltest

Von den fünf vorgeschlagenen Titeln erhielt "Bürgermeister für Anfänger" mit 19 Prozent die meisten Stimmen als Favorit. Gleich dahinter folgte jedoch "How to Bürgermeister" mit 18 Prozent. Auch der Vorschlag "Der Kini übernimmt!" lag mit 15 Prozent der Stimmen nicht weit dahinter.

Auf den letzten Plätzen landeten die Vorschläge "Dorf für Anfänger" mit 12 Prozent und "Der Bürgermeister, die Bahl und ..." mit 7 Prozent. Einem Teil der Befragten (21 Prozent) gefiel keiner der vorgeschlagenen Titel.

Das sagt die Redaktion

Wir sind dankbar für das ungeschönte, direkte Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und nehmen uns das sehr zu Herzen. Über ZDFmitreden konnten wir nicht nur einen Titel finden, der zur Serie passt, sondern erhielten auch eine Rückmeldung, wie die Serie den Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt gefällt. „ Corinna Marx, Redakteurin für Fernsehfilm und Serie

Die Befragung fand im August und September 2026 statt.