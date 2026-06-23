ZDFmitreden: Mainzelmännchen-Sticker

Kostenlose Mainzelmännchen-Sticker verzieren WhatsApp- oder Signal-Nachrichten. ZDFmitreden hat getestet, welche Ideen für neue Mainzelmännchen-Sticker besonders beliebt sind.

Über eine kostenlose App können Fans der Mainzelmännchen die lustigen Figuren in ihre WhatsApp- oder Signal-Nachrichten integrieren. Bisher stehen dafür rund 150 animierte Motive zur Auswahl. Bald soll die Sammlung erweitert werden. Dafür hat sich das ZDF Werbefernsehen nun Feedback aus der ZDFmitreden-Community geholt.

In einer ZDFmitreden-Umfrage haben 20.142 Menschen abgestimmt, welche Ideen für weitere Mainzelmännchen-Sticker ihnen am besten gefallen.

ZDF Werbefernsehen : Die Mainzelmännchen-Sticker Mainzelige Grüße versenden – Android und iOS

Seit mehr als sechzig Jahren Teil des ZDF

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Die Mainzelmännchen sind schon seit mehr als 60 Jahren fester Teil des ZDF. Sie wurden 1963 erfunden, um das Programm des ZDF von der Werbung zu trennen. Seitdem kommen sie vor und nach jedem Werbeblock in kurzen Animationen zum Einsatz. Auch die einzelnen Werbespots werden durch eine kurze Animation der Mainzelmännchen getrennt. Bemerkenswert ist: Beim ZDF bleiben während der Werbung mehr Zuschauer dran als bei anderen Sendern. Dies ist auch den Mainzelmännchen zu verdanken.

Die Mainzelmännchen-Sticker kennen bisher nur wenige

Die kostenlose App, über die sich die animierten Mainzelmännchen-Sticker in die Messenger-Dienste WhatsApp und Signal holen lassen, kennt bisher nur ein relativ kleiner Teil der Befragten. Rund zwölf Prozent gaben an, die App zu kennen. Die große Mehrheit von 87 Prozent der Befragten kannte die App bisher nicht.

Das sind die Favoriten

Das ZDF Werbefernsehen schlug der ZDFmitreden-Community neue Sticker-Ideen in verschiedenen Kategorien vor. Eine dieser Kategorien umfasste animierte Mainzelmännchen mit einem Gruß als Schriftzug. Hier stimmten die meisten Befragten für das Sticker-Motiv "Gute Besserung" (26 Prozent) sowie die Motive "Alles Liebe" und "Alles Gute" (jeweils 19 Prozent) ab.

Eine weitere Kategorie war das Thema "Sport". In dieser Kategorie waren Sticker-Motive zu den Sportarten "Eishockey" (18 Prozent), Dart (16 Prozent) sowie Tischtennis (14 Prozent) die beliebtesten Ideen. Viele klassische Sportarten wie Fußball oder Basketball gibt es bereits als animierte Mainzelmännchen-Sticker.



In der Kategorie "Freizeit" teilten sich gleich drei Sticker-Ideen den ersten Platz. Die Vorschläge "Wandern", "Genussvolles Essen (z.B. Eis essen, Dessert, sich etwas gönnen)" und "Genussvolles Trinken (z.B. Kaffee, Kaltgetränke, mit Gläsern anstoßen)" erhielten jeweils 20 Prozent.

In der Kategorie "Reisen" stimmten die meisten Befragten für Sticker-Motive zu beliebten europäischen Reisezielen (28 Prozent). Auch ein Motiv mit Mainzelmännchen beim Urlaub planen, etwa mit Globus oder Landkarte, war mit 25 Prozent sehr beliebt. Ein Sticker-Motiv mit Mainzelmännchen im Wohnwagen oder Wohnmobil favorisierten 18 Prozent der Befragten.

Das sagt die Redaktion

Ich bin begeistert von der großen Resonanz auf unsere Umfrage. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich danke allen Teilnehmenden herzlich für ihr engagiertes Mitwirken, meine Kolleginnen und Kollegen und ich legen direkt los und freuen uns, bald neue Mainzel-Sticker anbieten zu können! „ Nicole Bohne, Produktionsleiterin Mainzelmännchen beim ZDF Werbefernsehen

Die Befragung fand im Mai 2026 statt.