Eine Serienfolge in unter drei Minuten: Mikrodramen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. ZDFmitreden wollte wissen: Wie bekannt ist dieses neue Videoformat, und wie gut gefällt es dem Publikum?

Bei so genannten Mikrodramen dauert eine Folge oft nur ein bis zwei Minuten – ideal zum Schauen auf Social-Media-Plattformen. Doch bisher haben nur 14 Prozent der Befragten eine solche Serie gesehen. Quelle: Zoonar

Wie lang ist eine Serienfolge? Bei den meisten traditionellen Serien dauert eine Folge zwischen 20 und 60 Minuten. Doch ein neues Genre bricht mit dieser Tradition: Bei so genannten Mikrodramen dauert eine Folge oft nur ein bis zwei Minuten.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Mikrodramen werden seit einigen Jahren vor allem auf Social-Media-Plattformen und in spezialisierten Streaming-Portalen veröffentlicht. Wie der Name sagt, sind die Folgen sehr kurz – dafür gibt es aber oft deutlich mehr Folgen als bei einer herkömmlichen Serie. Zudem sind Mikrodramen meist im Hochformat gedreht, damit man sie besonders gut auf dem Smartphone schauen kann. Entstanden sind Mikrodramen in China, erobern mittlerweile jedoch auch Europa.



ZDFmitreden wollte wissen, wie viele Menschen schon einmal ein Mikrodrama geschaut haben und wie gut diese neue Form ankommt. An der Umfrage haben 14.058 Menschen teilgenommen.

Nur wenige haben schon einmal ein Mikrodrama geschaut

Bisher hat nur eine Minderheit der Befragten (14 Prozent) schon einmal ein Mikrodrama angeschaut. Die deutliche Mehrheit (82 Prozent) hatte hingegen noch keinen Kontakt mit dieser Form von Serie. Mehr als der Hälfte davon (66 Prozent) war diese Art von Serien bis zur Umfrage sogar völlig unbekannt.

Unter denjenigen, die bisher keine Mikrodramen geschaut haben, ist das Interesse eher gering: Nur 20 Prozent dieser Befragten haben Lust, künftig einmal ein Mikrodrama anzuschauen. Eine Mehrheit von 76 Prozent hat hingegen auch in Zukunft kein Interesse.

Spezialisierte Streaming-Plattformen werden bisher kaum genutzt

Die meisten derjenigen, die schon einmal ein Mikrodrama geschaut haben, taten das auf Instagram (45 Prozent) oder YouTube (39 Prozent). Danach folgt die Plattform TikTok (20 Prozent). Spezialisierte Streaming-Plattformen für Mikrodramen wie Reelshort, Dramabox oder ShortTV werden von den Befragten bisher kaum genutzt.

Trotz Anpassung aufs Smartphone wird wenig unterwegs geschaut

Obwohl Mikrodramen auf die Nutzung auf dem Smartphone angepasst sind, schauen die Befragten diese Art von Serie vor allem zu Hause (62 Prozent). Ein kleiner Teil derjenigen, die Mikrodramen bereits nutzen, haben damit schon einmal Wartezeit überbrückt, etwa vor einer Verabredung oder im Wartezimmer (15 Prozent). Nur 11 Prozent haben sie schon einmal unterwegs, etwa im Bus oder in der Bahn, geschaut.

Als Motivation, sich Mikrodramen anzuschauen, nannten die Befragten vor allem Langeweile (49 Prozent), aber auch Neugierde auf diese neue Art von Serie (35 Prozent) und den Wunsch nach Entspannung (30 Prozent).

Schauspielerische Leistung ist das wichtigste Qualitätskriterium

ZDFmitreden wollte außerdem wissen, was ein gutes Mikrodrama ausmacht. Aus Sicht der Befragten zählt dabei vor allem die schauspielerische Leistung. Diese bewerten 60 Prozent als (voll und ganz/eher) wichtig. Zudem wollen sich die Befragten auch in einem Mikrodrama in die Figuren hineinversetzen können (55 Prozent).

KI-generierte Inhalte stoßen hingegen auf Ablehnung. Nur 31 Prozent sagen, dass es für sie in Ordnung wäre, wenn ein Mikrodrama ganz oder teilweise mit einer KI erstellt worden wäre. Eine deutliche Mehrheit von 76 Prozent würde das stören.

Das sagt die Redaktion

Mikrodramen sind für viele noch Neuland. Umso mehr freuen wir uns über die zahlreichen Rückmeldungen und darüber, wie offen ihr uns gesagt habt, was euch daran interessiert, welche Erwartungen ihr an Mikrodramas habt und was ihr kritisch seht. Eure Antworten geben uns viele wertvolle Impulse für die weitere Arbeit. „ Eliane Wikert, Redakteurin für internationale Koproduktionen

Die Befragung fand im September 2026 statt.