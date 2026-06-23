ZDFmitreden: Neue Serie wird "Back for more" heißen

Eine ehemalige Boyband versucht das große Comeback – das ist die Geschichte einer neuen ZDF-Serie. Die ZDFmitreden-Community hat entschieden, welcher Titel am besten zu ihr passt.

Eine zerstrittene Boyband will das große Comeback schaffen – auch wenn aus den Boys mittlerweile erwachsene Männer geworden sind. Können sie sich dieses Mal zusammenraufen? Quelle: ZDF

Was passiert, wenn eine ehemalige Boyband nach 20 Jahren das große Comeback versucht? Im Fall der fiktionalen Band "Rise", die im Mittelpunkt einer neuen Dramedy-Serie des ZDF steht, lassen alter Krach, neue Geldnot und die Tatsache, dass aus den früher angehimmelten Boys mittlerweile eher Männer in der Midlife-Crisis geworden sind, die Idee fraglich erscheinen. Doch eine neue Zeit bringt auch neue Chancen: Können sich die Bandmitglieder am Ende gegen alle Erwartungen zusammenraufen und einen echten Neuanfang schaffen?

Tim Sander, EIdin Jalali, Daniel Sträßler und Tristan Seith (v.l.n.r.) spielen die Mitglieder der Boyband. Quelle: ZDF/Paul Faltz

Mit dieser Geschichte über eine ehemalige Boyband startet das ZDF eine neue Serie, die sich insbesondere an das Publikum zwischen 25 und 39 Jahren richtet. Die erste Staffel soll voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027 im ZDF-Streaming-Portal sowie im Fernsehen verfügbar sein.

ZDFmitreden hat getestet, welcher Titel am besten für die neue Serie geeignet ist. Außerdem wurde der ZDFmitreden-Community die ersten fünf Minuten der ersten Folge gezeigt und um Feedback gebeten. An der Umfrage haben 9.909 Menschen teilgenommen.

Klarer Favorit im Wettbewerb um den besten Titel

Ein guter Serientitel ist leicht verständlich, passt zum Thema – und macht vor allem Lust, sich in der Geschichte der Serie zu vertiefen. Um herauszufinden, welcher Titel das für die Geschichte der ehemaligen Boyband leisten kann, präsentierte ZDFmitreden den Befragten drei mögliche Vorschläge. Vorher sahen die Befragten die ersten fünf Minuten der ersten Folge, um einen Eindruck von Stil und Handlung der Serie zu bekommen.

Dein ZDF : ZDFmitreden - Umfrageergebnisse

Das Feedback war eindeutig: Der Titelvorschlag "Back for more" ging als klarer Favorit aus der Befragung hervor. Er gefiel 30 Prozent der Befragten am besten und erhielt damit fast doppelt so viele Stimmen wie die Alternativen "Rise forever" (14 Prozent) und "Rise and fall and rise again" (13 Prozent). Die Präferenz für "Back for more" zeigte sich dabei über alle Geschlechter und Altersgruppen hinweg.



Positives Feedback erhielt der Titel "Back for more" auch für seine Klarheit: 48 Prozent der Befragten fanden ihn (voll und ganz/eher) leicht verständlich. 46 Prozent fanden außerdem, dass er (sehr/eher) gut zu der neuen Serie passe.



Ähnlich viele Befragte (44 Prozent) sagten, dass der Titel "Back for more" sie (voll und ganz/eher) neugierig mache. Originell fanden den Titel 33 Prozent der Befragten. Die Gegenvorschläge "Rise forever" und "Rise and fall and rise again" schnitten in allen Punkten weniger positiv ab.

Serienanfang erhielt kritisches Feedback

Zum gezeigte Video-Ausschnitt aus der neuen Serie gab es hingegen überwiegend kritische Rückmeldungen. So sagten zwar 34 Prozent der Befragten, dass ihnen das gezeigte Video (sehr/eher) gut gefallen habe, allerdings fand eine Mehrheit von 61 Prozent der Befragten das Video (eher/gar) nicht gut.

Ebenso sagten nur 26 Prozent der Befragten nach dem Schauen der ersten Minuten, dass sie sich die Serie (wahrscheinlich/bestimmt) anschauen würden, während eine Mehrheit von 70 Prozent kein Interesse hatte.

Dieses eher unterdurchschnittliche Interesse aufgrund der ersten Minuten zeigt, dass der Anfang der neuen Serie noch nicht alle überzeugt hat – auch nicht in der Altersgruppe von 25 bis 39 Jahren, an die sich die Serie insbesondere richtet. Dort erhielt das gezeigte Video ein ähnliches Feedback wie im Gesamtwert.

Das sagt die Redaktion

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, an der Umfrage teilzunehmen und den passenden Titel für das Comeback unserer Boyband zu finden. „ Leon Wille, Redaktion Fernsehspiel I

Das Feedback der Community habe der Redaktion gezeigt, welcher der Titelvorschläge nicht nur inhaltlich am besten zur Serie passt, sondern auch am meisten Neugier weckt, so Leon Wille weiter. Und auch für die Überarbeitung des Serienanfangs war die Befragung hilfreich: "Da sich der gezeigte Anfang noch in einer frühen Entwicklungsphase befand, konnten wir zudem das konstruktive Feedback gezielt aufgreifen und in die Weiterentwicklung einfließen lassen", sagt Leon Wille aus der zuständigen Redaktion. Bei der ersten öffentlichen Ausstrahlung auf dem Seriencamp-Festival in Köln, wurde die erste Folge von “Back for more” von den Kritikern sehr gelobt.

Die Befragung fand im April 2026 statt.