ZDFmitreden: Neue YouTube-Reihe des "auslandsjournal"

Was verändern junge Menschen weltweit – und welchen Traditionen bleiben sie treu? Eine neue Reihe des ZDF "auslandsjournal" gibt Antworten. ZDFmitreden hat getestet, wie das Format ankommt.

ZDF-Moderatorin Sarah Danquah (hier mit Bienenkasten) berichtete für die neue Video-Reihe über Imkerinnen in Brasilien. Quelle: ZDF

Das "auslandsjournal" des ZDF plant derzeit eine neue Video-Reihe für ein junges Publikum. Sie soll auf YouTube und im ZDF-Streaming-Portal ausgestrahlt werden. Das Ziel der Redaktion: Fragen zu beantworten, die sich Menschen schon immer gestellt haben – und solche zu stellen, an die sie noch nie gedacht haben.

ZDFmitreden : Weitere Umfrageergebnisse

Ein Team aus Reporterinnen und Reportern reist dafür in verschiedene Länder und geht in jeder Folge einem neuen Thema auf die Spur. Dabei geht es um Themen, die junge Menschen bewegen: Wie verändert sich das Leben der jungen Generationen im Ausland? Welche Traditionen bleiben – und welche brechen auf?



ZDFmitreden hat getestet, wie die neue Video-Reihe ankommt und welcher Titel am besten zu ihr passt. Dafür konnten die Teilnehmenden zwei bisher unveröffentlichte Folgen der neuen Video-Reihe anschauen. Anschließend teilten sie ihr Feedback mit ZDFmitreden. An der Umfrage haben 9.688 Menschen teilgenommen.

So kamen die Videos an

Die getesteten Folgen der neuen Video-Reihe wurden sehr positiv aufgenommen. Eine der gezeigten Folgen erzählt von Imkerinnen in Brasilien und wurde von 79 Prozent der Befragten als (sehr/eher) gut bewertet. Die zweite Folge, bei der es um den Traditionssport Ringen in der Mongolei geht, gefiel mit 76 Prozent ähnlich vielen Befragten.

Dabei beschrieben die Befragten die gezeigten Videos vor allem als informativ (63 Prozent beim Video zu Brasilien und 58 Prozent beim Video zur Mongolei), unterhaltsam (48 Prozent beim Video zur Mongolei und 30 Prozent beim Video zu Brasilien) und lebendig (44 Prozent bei beiden Videos).

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Die ZDFmitreden-Community wünscht sich noch mehr Hintergründe

Auch die beiden Hosts der gezeigten Videos konnten eine große Mehrheit der ZDFmitreden-Community von sich überzeugen. Sowohl Sarah Danquah, die nach Brasilien gereist war ist, als auch Frederik Fleig, der aus der Mongolei berichtete, erhielten von mehr als 80 Prozent der Befragten eine (sehr oder eher) gute Bewertung.

Für zukünftige Folgen wünschen sich die Befragten, dass die Hosts noch mehr Hintergründe erklären. Dies sagte gut die Hälfte der Befragten (59 Prozent beim Video zu Brasilien und 52 Prozent beim Video zur Mongolei). Ein Teil der Befragten findet außerdem, dass die Hosts die behandelten Themen noch kritischer hinterfragen könnte (38 Prozent beim Video zu Brasilien und 31 Prozent beim Video zur Mongolei).

Das sagt die Redaktion

Wir denken oft darüber nach, wie wir unsere Formate noch attraktiver gestalten können. Die Anregungen und auch die Kritik aus der ZDFmitreden-Community sind für uns daher sehr wertvoll. „ Christian Hauser, Redakteur beim "auslandsjournal"

Im Falle der neuen Video-Reihe, die das "auslandsjournal" derzeit für YouTube und das ZDF-Streaming-Portal entwickelt, hätten die Rückmeldungen geholfen, das Format noch besser auf die Interessen unseres Publikums auszurichten. "Besonders spannend waren die Hinweise, welche Perspektiven die Community in der Auslandsberichterstattung gerne sieht", so Christian Hauser. Auch die konkreten Vorschläge zu Ländern und Themenfeldern möchte die Redaktion in künftigen Folgen aufgreifen. Der ZDFmitreden-Community sagt Christian Hauser: "Vielen herzlichen Dank."

Die Befragung fand im August 2026 statt.