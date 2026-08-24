ZDFmitreden: Rabe Rudi

Der Rabe Rudi ist Teil des ZDF-Kinderfernsehens. Wie Eltern von jungen Kindern die Figur finden und was ihnen bei Videos für ihre Kinder besonders wichtig ist, hat ZDFmitreden gefragt.

Den Raben Rudi gibt es im ZDF schon seit 1988. ZDFmitreden wollte wissen, wie die Figur heute bei Eltern von jungen Kindern ankommt. Quelle: ZDF

Der Rabe Rudi ist schon lange ein Teil des ZDF-Kinderfernsehens. Um genau zu sein, unterhalten Rudi und seine Freunde ihr junges Publikum schon seit 1988.

ZDFmitreden wollte wissen, wie Eltern von jungen Kindern die Figur heute wahrnehmen. An der Umfrage haben 406 Menschen teilgenommen. Es wurden nur Personen befragt, die mit Kindern zwischen vier und sieben Jahren im Haushalt leben.

Altersgerecht und sicher: Das ist Eltern wichtig

Wie viele Videos ihre Kinder schauen dürfen – und welche – ist für viele Eltern heute eine wichtige Frage. ZDFmitreden hat Eltern von Kindern zwischen vier und sieben Jahren gefragt, was ihnen besonders wichtig ist, wenn es um Videos für ihre Kinder geht.

ZDFtivi : Rabe Rudi Rudi ist ein neugieriger und mutiger kleiner Rabe. Zusammen mit seinen Freunden erlebt er lustige und magische Abenteuer.

An erster Stelle steht für die Befragten eine altersgerechte Gestaltung der Videos. Diese ist 83 Prozent der Eltern besonders wichtig. Das heißt, dass etwa das Tempo oder die visuellen Reize angemessen für junge Kinder sein sollen.

An zweiter Stelle steht für die befragten Eltern die Vermittlung von Wissen (79 Prozent), gefolgt von der Sicherheit der Inhalte (68 Prozent) und der Vermittlung von Werten (67 Prozent).

Rabe Rudi gefällt einer Mehrheit

ZDFmitreden hat den Befragten auch einen kurzen Videoausschnitt mit dem Raben Rudi gezeigt und anschließend um Feedback gebeten. Das Video erhält dabei eine gute Bewertung: Einer deutlichen Mehrheit von 75 Prozent gefällt das gezeigte Video (sehr/eher) gut.

80 Prozent der Befragten finden es außerdem passend für Kinder zwischen vier und sieben Jahren. Ihren Eindruck vom Raben Rudi beschreibt die ZDFmitreden-Community vor allem als liebevoll (60 Prozent). Außerdem empfanden ihn viele als humorvoll (35 Prozent) und lebendig (27 Prozent).

Das sagt die Redaktion

Die Befragung zeigt uns vor allem, wie stark Rudi auch heute noch in den Köpfen vieler Familien verankert ist. Gleichzeitig nehmen wir wichtige Hinweise mit, wie wir seine heutigen Formate noch sichtbarer und für Kinder ebenso wie für Eltern gleichermaßen attraktiv machen können. „ Ina Werner, Hauptredaktion Kinder und Jugend

Die Befragung fand im Juni 2026 statt.