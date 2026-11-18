Spannung, Romantik und die Alpen: Serien wie "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" gehören zu den Klassikern des ZDF. Was das Publikum daran besonders schätzt, hat es ZDFmitreden erzählt.

Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) unternimmt in der ZDF-Serie "Die Bergretter" immer wieder waghalsige Rettungsmissionen. Quelle: ZDF/Motor

Schon 19 Staffeln und kein Ende in Sicht: Die Serien "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" gehören zu den Klassikern des ZDF. Sie verbinden Romantik und Spannung mit traumhaften Alpenkulissen und scheinen damit ein Erfolgsrezept gefunden zu haben. Die Serien "Lena Lorenz" (12 Staffeln) und "Einfach Elli" (eine Staffel) gehen einen ähnlichen Weg.



ZDFmitreden wollte wissen, was die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesen Serien besonders schätzen und wo sie Verbesserungspotential sehen. An der Umfrage nahmen 8.298 Menschen teil, die im letzten halben Jahr mindestens eine der genannten Serien geschaut hatten.

Außerordentlich gute Bewertungen

Alle vier bewerteten Serien erhielten in der Umfrage ein außerordentlich positives Feedback. So gefällt die Serie "Lena Lorenz" einer überwältigenden Mehrheit von 98 Prozent ihrer Zuschauer sehr gut oder eher gut. Die Serien "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" schnitten mit 97 Prozent positiven Bewertungen ähnlich gut ab. Die neue Reihe "Einfach Elli" gefällt 88 Prozent derjenigen, die die Serie im letzten halben Jahr gesehen haben.



Dabei wurden alle vier Serien nur von Personen bewertet, die die jeweilige Serie bereits vor der Befragung kannten und mindestens einige Folgen gesehen hatten. Die Ergebnisse sind daher nicht mit dem Durchschnitt der Bevölkerung vergleichbar. Das Urteil, derjenigen, die die Serien schauen, fällt außerordentlich gut aus.

Die Zuschauer schätzen sympathische Figuren

Besonders die Figuren der Berg-Serien stoßen beim Publikum auf positive Resonanz. Zu den Serien "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" und "Lena Lorenz" sagen jeweils 97 Prozent der Befragten, dass die Figuren der Serien sympathisch seien. Die Figuren der Serie "Einfach Elli" finden 92 Prozent ihrer Zuschauer sympathisch.



Auch die Handlung der vier Serien gefallen einer deutlichen Mehrheit derjenigen, die die jeweilige Serie schauen (zwischen 84 und 93 Prozent). Mit der optischen Gestaltung (zwischen 87 und 95 Prozent) und den gezeigten Berglandschaften (zwischen 87 und 96 Prozent) verhält es sich ähnlich.

Die Serien werden zum Entspannen geschaut

ZDFmitreden wollte auch wissen, mit welchen Bedürfnissen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Serien in den Bergen besonders gerne schauen. Das Ergebnis ist eindeutig: Bei allen Serien liegt der Wunsch nach Entspannung mit Abstand vorne (zwischen 73 und 84 Prozent). Die Berg-Serien des ZDF werden also vor allem geschaut, um abzuschalten und den Alltag zu vergessen.



Darüber hinaus spielt aber bei allen vier Serien auch der Wunsch nach emotionalen Geschichten mit Höhen und Tiefen eine Rolle (zwischen 53 und 38 Prozent). Die Serie "Die Bergretter" wird außerdem für Spannung geschaut (54 Prozent), "Der Bergdoktor" und "Lena Lorenz" für Romantik (29 bzw. 35 Prozent), während die Zuschauer bei "Einfach Elli" auch für den Humor einschalten (32 Prozent).

Das sagt die Redaktion

Dass unsere Bergserien die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nach vielen Staffeln weiterhin begeistern, freut uns sehr. Gerade bei langlaufenden Formaten ist uns der kontinuierliche Austausch mit dem Publikum wichtig: Wir wollen genau hinhören, was die Menschen an den Serien schätzen und wo sie sich Weiterentwicklung wünschen, damit die Formate ihr Publikum auch in Zukunft berühren, fesseln und unterhalten. „ Theresa Schreiber, Redaktionsleiterin Fernsehfilm II in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II

Die Befragung fand im September 2026 statt.