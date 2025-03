ZDFmitreden: "Terra X" auf TikTok

Eines der erfolgreichsten Angebote des ZDF, "Terra X", ist vor allem für seine vielseitigen Dokumentationen bekannt. Wahre Geschichten aus Flora und Fauna, von historischen Ereignissen oder den Mysterien des Universums können stets zahlreiche Menschen begeistern. Zu Zeiten, in denen soziale Medien stark an Bedeutung gewonnen haben, stellt sich die Frage: Kann "Terra X" seine Inhalte auch auf TikTok spannend an die Nutzenden bringen? 3.300 Personen zwischen 16 und 44 Jahren aus der ZDFmitreden-Community haben uns dazu ihre Meinung mitgeteilt.