Dezember 2013

Der Fernsehrat genehmigt den Haushaltsplan 2014, den Intendant Thomas Bellut im öffentlichen Teil der Sitzung vorstellt. Das ZDF rechnet für das kommende Jahr mit Erträgen von insgesamt 2 063 Millionen Euro, davon 1 767 Millionen Euro aus dem Rundfunkbeitrag. Daneben werden zunehmende Umsätze aus Werbung und Sponsoring aufgrund der Sportgroßereignisse und der anhaltend guten Werbebuchung erwartet. Im Investitionshaushalt wird mit einem Überschuss von 77 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund steigender Kosten rechnet der Sender allerdings mit einem negativen Gesamtergebnis von 17 Millionen Euro, das mit Rücklagen aus Überschüssen vergangener Jahre gedeckt ist. Sollten höhere Erträge aus Rundfunkbeiträgen erzielt werden als von der KEF genehmigt, stehen diese nicht für zusätzliche Aufwendungen zur Verfügung, sondern verbessern das Ergebnis und fließen in die Rücklage. Über die mögliche Verwendung entscheiden die Bundesländer auf der Basis eines Vorschlags der KEF. Intendant Bellut bilanziert in der Haushaltsrede auch das Programmjahr 2013: „Die ZDF-Programmfamilie ist so erfolgreich wie zuletzt Mitte der 90er Jahre. Unsere Digitalstrategie trägt Früchte. ZDFneo und ZDFinfo haben mehr junge Zuschauer dazu gewonnen als das Hauptprogramm in den letzten zwölf Jahren verloren hat.“ Auch die Reichweite, die das ZDF-Angebot habe, sei enorm. Ziel des ZDF sei es, so der Intendant, die Attraktivität dieses Programmangebots für alle Altersgruppen kontinuierlich zu steigern – im Hauptprogramm, auf den Digitalkanälen und online. Allerdings müsse der Innovationsgrad unvermindert hoch gehalten werden, um im umkämpften TV-Markt auch künftig ganz oben mitzuspielen.



ZDFneo befindet sich weiter im Aufwind. Im Oktober 2013 konnte der Kanal erstmalig einen Tagesmarktanteil von über zwei Prozent erzielen. Im Jahresdurchschnitt rückt die Ein-Prozent-Marke in greifbare Nähe. „Dank ihrer starken Digitalkanäle ist die ZDF-Familie so stark wie nie und legt als einzige Senderfamilie deutlich zu“, so Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. „Die konsequente Innovationsarbeit zahlt sich aus und bindet zunehmend neue und jüngere Zuschauer an den Sender“, stellt Bellut weiter fest. Insgesamt kann ZDFneo inzwischen rund 70 eigene Formatentwicklungen vorweisen. Um sein Profil als Innovationsschmiede weiter zu schärfen, wird sich ZDFneo im kommenden Jahr vor allen Dingen im Bereich Comedy und Show engagieren und als „kleine Bühne“ für Talent Scouting etablieren. Darüber hinaus soll 2014 die Entwicklung einer ersten eigenen Serie in Angriff genommen werden. Parallel zur Entwicklung eigener Formate soll außerdem der Aufbau von Sender-Gesichtern vorangetrieben werden. Zu diesen gehören bereits Manuel Möglich, Sarah Kuttner, Philip Simon, Thorsten Eppert und Jan Böhmermann.



Im ZDF übernehmen immer mehr Frauen Leitungspositionen. Das teilt Intendant Thomas Bellut dem Fernsehrat bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening mit. „Aktuell liegt der Wert bei 36,7 Prozent. Diese überdurchschnittliche Zahl belegt den Erfolg der Förderung von Frauen im ZDF. Wir sind auf einem guten Weg, und ich freue mich ganz besonders, dass demnächst mit Karin Brieden als neuer Verwaltungsdirektorin die erste Frau in die Geschäftsleitung des ZDF aufrückt“, so Bellut.



Der deutsch-französische Kultursender ARTE hat im Jahr 2013 seinen crossmedialen Erfolg ausgebaut. „ARTE überzeugt als digitale Premiummarke. Der Sender hat seine TV-Reichweite gesteigert, die Online-Nutzung deutlich erhöht und Tausende Fans in den sozialen Netzwerken gewonnen“, so Intendant Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Die Strategie, über Qualitätsinhalte im Internet die Bekanntheit von ARTE zu vergrößern, sei aufgegangen. Die Zugriffszahlen auf die Onlineangebote des Kultursenders sind 2013 erneut deutlich gestiegen. Immer beliebter ist auch die ARTE-Mediathek „ARTE+7“. Sie steigerte im Oktober 2013 die Zahl der Videoabrufe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent.