November 2013

Intendant Thomas Bellut informiert den Verwaltungsrat in Berlin über die Neubesetzung von zwei Führungspositionen in der Chefredaktion des Senders. Susanne Biedenkopf-Kürten wird zum 1. März 2014 neue Leiterin der Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt. Sie folgt damit auf Michael Opoczynski, der in den Ruhestand verabschiedet wird. Susanne Biedenkopf-Kürten leitet seit 1999 die Redaktion „Europa“ in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Von 1985 bis 1986 war sie als Junior Producer im ZDF-Studio Washington tätig, danach für das „heute-journal“. Von 1990 bis 1992 leitete sie die damalige Korrespondentenstelle in Erfurt. Anschließend arbeitete sie bis 1999 als Redakteurin und Reporterin in der früheren Hauptredaktion Außenpolitik. Christian Dezer übernimmt zum 1. Februar 2014 die Leitung des Politikmagazins „Frontal 21“. Der bisherige Redaktionsleiter Claus Richter geht nach 13 Jahren an der Spitze des Magazins ebenfalls in den Ruhestand. Christian Dezer leitet seit April 2011 die Redaktion „Dokumentationen“ und die investigative Dokumentations-Reihe „ZDFzoom“ in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Nach einem Volontariat begann er seine ZDF-Laufbahn als Nachrichtenredakteur in der „heute“-Redaktion. Ab 1991 arbeitete er als Redakteur und Reporter für die Hauptredaktionen Innen- und Außenpolitik sowie als Studioleiter-Vertretung in diversen In- und Auslandsstudios des ZDF. Von 2001 bis 2002 leitete er das „auslandsjournal“. Von 2003 bis 2010 war er für Dokumentationen und Reportagen der Innen-, Gesellschafts- und Bildungspolitik verantwortlich.