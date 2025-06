ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 . „sportstudio live“ überträgt vom 3. bis 12. Juli insgesamt 12 Gruppenspiele der, darunter am 12. Juli das abschließende dritte Gruppenspiel Deutschland-Schweden live aus Zürich. Die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase zwischen ARD und ZDF erfolgt aktuell im Anschluss an die jeweilige Runde. Das EM-Finale am 27. Juli Uhr in Basel ist ebenfalls live im ZDF zu sehen.