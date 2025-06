ZDF-Chronik: ZDF-ChronikJuni 2025

Rassismus hat viele Gesichter, auch in der Kirche. People of Color erleben Alltagsrassismus und institutionelle Diskriminierung am Arbeitsplatz Die Feiertagsdokumentation „Kirche ohne Rassismus?“ zeigt am Beispiel von vier Protagonisten, wie diese mit dem Problem umgehen.



Viele deutsche Innenstädte wirken wie Orte, die man lieber meidet. In „Am Puls mit Christian Sievers: Wie retten wir unsere Städte? - Leben statt Leere!“ will der ZDF-Moderator herausfinden, warum wir es so selten schaffen, lebenswerte, menschenfreundliche Städte zu gestalten. An den Beispielen von Borna in Sachsen, Freiburg und der spanischen Küstenstadt Santander zeigt er, wie das gehen könnte.