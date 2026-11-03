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ZDF-Chronik: ZDF-Chronik November 2026

ZDF-Chronik November 2026

Regina Ziegler schaut in die Kamera.
"Kampf um Rohstoffe – Kupfer, Seltene Erden und der Hunger der KI": Ein riesiger Schaufelradbagger, wie er auch im Braunkohletagebau verwendet wird, fördert Gestein.
"Terra X: Chemie des Kochens - Erde": Mai Thi Nguyen-Kim lehnt an einem Küchentresen und lächelt in die Kamera. Vor ihr stehen Einmachgläser und mehrere Teller mit Speisen.
"Letzte Ausfahrt Midterms - Demokratie in Gefahr?": Präsident Donald Trump im Profil.
"Markus Lanz-Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump?": Rote Trump Basecap hängt an einer Wand neben einem grünen Leuchtschild mit der Aufschrift EXIT.
"KRANK BERLIN - (1)": Dr. Zanna Parker (Haley Louise Jones) und Dr. Ben Weber (Slavko Popadić) sitzen im OP-Bereich erschöpft auf dem Boden und starren ins Leere. Zwischen ihnen liegt ein Stethoskop.
"Ostfriesentodesspiel": Auf dem Gefängnishof vor einer Backsteinwand mit einem vergitterten Fester streiten sich zwei Insassen. Torsten Winkler (Gunnar Titzmann) hat Dr. Sommerfeldt (Sven Schelker) am Kragen gepackt.
Logo COP31 - UN Klima-Konferenz in Antalya 2026
"planet e.: Drei Wege - wie Klimazukunft gemacht wird": Ein einzelner Setzling steht in einer weiten, kargen Landschaft.
"Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis": Eine Person mit gelber Jacke und großem Rucksack steht in einer eisigen Küstenlandschaft zwischen zahlreichen Pinguinen. Im Hintergrund erstrecken sich Schnee, Eisformationen und Eisberge bis zum Horizont.
"Nichts wie weg": Keyvisual - Luise Dobertin (Ulrike Kriener, l.) und Anke Bender (Tamara Romera Ginés, r.) stehen im Wald und richten den Blick konzentriert auf etwas vor ihnen. Hinter ihnen ein Esel, der in dierselbe Richtung schaut.
"The Zone of Interest": Totale: Eine gemischte Gruppe Menschen hat sich an einem Sommertag im Garten versammelt. Kinder und Erwachsene befinden sich an einem kleinen Schwimmbecken mit Dusche. Auf der Wiese ringsum befinden sich weitere Personen, Handtücher sind ausgebreitet, an der Seite stehen Liegestühle. Im Hintergrund steht eine mit Stacheldraht gesicherte Mauer, hinter der ein großes, steinernes Gebäude und ein hölzerner Wachturm aufragt.
"Inside Linksextrem - Protest, Sabotage, Gewalt": Graphische Darstellung: Auf einer Straße zwischen einer Häuserschlucht steht ein schwarz vermummter Mann, die Faust in die Luft gereckt. Im Hintergrund läuft verschwommen eine Menschenmenge. Roter Rauch steigt über dem Personen und aus der geballten Faust im ansonsten schwarz-weiß gestalteten Bild auf.
"Bares für Rares XXL": Sarah Wiener, Horst Lichter und Detlev Kümmel stehen im Außenbereich vor einem Schloss und lächeln in die Kamera. Im Hintergrund steht das Publikum.
Logo Jugendmedientag 2026

Regina Ziegler gestorben

Das Lebenswerk der Filmproduzentin umfasst mehr als 500 nationale wie internationale Produktionen. Seit 1979 produzierte sie auch für das ZDF

Quelle: SVEN SIMON

Im Alter von 82 Jahren stirbt die Filmproduzentin Regina Ziegler. In einer von Männern dominierten Welt gründete Ziegler als erste Frau in Deutschland Anfang der 1970er Jahre ihre eigene Produktionsfirma. Ihr Lebenswerk umfasst mehr als 500 nationale wie internationale Produktionen. Fürs ZDF produzierte sie erstmals 1979/80 den Spielfilm "Fabian" nach einem Roman von Erich Kästner. Regie führte ihr Mann Wolf Gremm. Weitere ZDF-Produktionen der jüngeren Vergangenheit sind "Die Wölfe" (2009), "Flaschenpost an meinen Mann" (2013), "Die Holzbaronin" (2013), "Die Toten von Hameln" (2014) und u.a. die erfolgreichen Reihen "Kommissarin Heller" (2014-2021), "Lena Lorenz" (seit 2015) und "Familie Bundschuh" (seit 2015). Aktuell läuft "Heimsuchung – eine Jahrhundertgeschichte" erfolgreich im Kino. Aus Anlass des Todes von Regina Ziegler ändert das ZDF in den folgenden Tagen sein Programm und zeigt die Filme „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ und „Fabian“ (beide am 2. November) sowie die Familiiensaga „Die Holzbaronin“ (7. November).

Der Film „Kampf um Rohstoffe – Kupfer, Seltene Erden und der Hunger der KI“ (Im Streaming ab 30. Oktober) beleuchtet den globalen Wettlauf um Kupfer und Seltene Erden, die für KI und Digitalisierung unverzichtbar sind. An Beispielen aus Peru, Finnland und China zeigt er Europas wachsende Rohstoffabhängigkeit und die Frage, ob die EU ihre Versorgung und digitale Souveränität künftig sichern kann.

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