ZDF-Chronik November 2026
Im Alter von 82 Jahren stirbt die Filmproduzentin Regina Ziegler. In einer von Männern dominierten Welt gründete Ziegler als erste Frau in Deutschland Anfang der 1970er Jahre ihre eigene Produktionsfirma. Ihr Lebenswerk umfasst mehr als 500 nationale wie internationale Produktionen. Fürs ZDF produzierte sie erstmals 1979/80 den Spielfilm "Fabian" nach einem Roman von Erich Kästner. Regie führte ihr Mann Wolf Gremm. Weitere ZDF-Produktionen der jüngeren Vergangenheit sind "Die Wölfe" (2009), "Flaschenpost an meinen Mann" (2013), "Die Holzbaronin" (2013), "Die Toten von Hameln" (2014) und u.a. die erfolgreichen Reihen "Kommissarin Heller" (2014-2021), "Lena Lorenz" (seit 2015) und "Familie Bundschuh" (seit 2015). Aktuell läuft "Heimsuchung – eine Jahrhundertgeschichte" erfolgreich im Kino. Aus Anlass des Todes von Regina Ziegler ändert das ZDF in den folgenden Tagen sein Programm und zeigt die Filme „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ und „Fabian“ (beide am 2. November) sowie die Familiiensaga „Die Holzbaronin“ (7. November).
Der Film „Kampf um Rohstoffe – Kupfer, Seltene Erden und der Hunger der KI“ (Im Streaming ab 30. Oktober) beleuchtet den globalen Wettlauf um Kupfer und Seltene Erden, die für KI und Digitalisierung unverzichtbar sind. An Beispielen aus Peru, Finnland und China zeigt er Europas wachsende Rohstoffabhängigkeit und die Frage, ob die EU ihre Versorgung und digitale Souveränität künftig sichern kann.
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