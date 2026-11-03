ZDF-Chronik November 2026

Die Zwischenwahlen am 3. November 2026 in den USA entscheiden über die Machtverhältnisse im US-Kongress und gelten als großer Stimmungscheck für die amtierende US-Regierung. Mit "ZDF spezial"- und "auslandsjournal spezial"-Sendungen sowie einem "heute journal" live aus Washington berichtet das ZDF intensiv über die US-Midterms 2026. Hinzu kommt ein vielfältiges Angebot an aktuellen Dokumentationen über die Situation in den USA. So beleuchtet die "auslandsjournal"-Doku "Trumps Machtprobe – Amerika vor den Midterms" bereits eine Woche vor der Wahl die Stimmung in den USA. Im ZDF-Streaming-Portal werden alle Sendungen, Livestreams und Videos zu den Zwischenwahlen gebündelt und sind rund um die Uhr abrufbar. Auf ZDFheute finden sich ebenfalls rund um die Uhr aktuelle Berichte: Midterms 2026 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur US-Wahl.