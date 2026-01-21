Gemeinsamer KI-Kodex

ARD, ZDF, Deutschlandradio und DW setzen auf einen gemeinsamen KI‑Kodex: für transparente Nutzung, Vielfalt, verantwortungsvolle Personalisierung und menschliche Kontrolle.

Quelle: dpa

Künstliche Intelligenz (KI) ist die Fähigkeit von Computern, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie zum Beispiel Lernen, Problemlösen oder Sprache verstehen.

Die ARD-Landesrundfunkanstalten, Deutsche Welle, ZDF und Deutschlandradio gestalten das konstruktive Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz im Bewusstsein der damit einhergehenden Chancen und Risiken offen und kritisch. Neue Möglichkeiten, die KI bietet, müssen unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, unseren Werten und unserer Strategie entsprechen.

Unsere Grundsätze für den Umgang mit KI

Mehrwert

Wir setzen KI-Systeme nicht zum Selbstzweck ein. KI benutzen wir als Werkzeug, wenn sie einen Mehrwert bei der Erfüllung unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags bringt. KI hilft uns dabei, journalistische und administrative Prozesse effizienter zu gestalten.

Vielfalt bei verantwortungsvoller Personalisierung

Wir nutzen KI als Möglichkeit für mehr Inklusion und einen möglichst barrierefreien Zugang zu unseren Inhalten. Wir sind uns diskriminierender Stereotypen in Trainingsdaten bewusst und gehen damit aktiv um. Personalisierung nutzen wir, um Vielfalt und den Informations- und Unterhaltungswert unserer Angebote zu stärken. Filterblasen-Effekten begegnen wir aktiv.

Redaktionelle Kontrolle und Transparenz

Das Vertrauen in unsere journalistischen Inhalte ist unser höchstes Gut. Die redaktionelle Kontrolle und die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltsgrundsätze stellen wir auch dann sicher, wenn uns generative KI bei der Erstellung journalistischer Inhalte unterstützt. Die publizistische Verantwortung liegt beim Menschen, nicht bei dem System. Wir kennzeichnen den Einsatz von generativer KI nach transparenten Regeln.

KI- und Datenkompetenz

Wir achten auf Integrität und Qualität der Daten, mit denen eigene Modelle trainiert werden. Beim Finetuning bevorzugen wir solche KI-Modelle als Basismodelle, die hinsichtlich der verwendeten Trainingsdaten transparent sind.

Wir stärken bei unseren verantwortlichen Mitarbeitenden das Bewusstsein dafür, dass KI-Anwendungen nur auf Basis verlässlicher Daten entwickelt werden können.

Wir schulen und befähigen unsere Mitarbeitenden und klären sie in diesem Rahmen über Potentiale und Risiken beim Einsatz von KI auf.

Wir berichten informiert und kritisch über Künstliche Intelligenz. Wir beteiligen uns an der Debatte über die gesellschaftliche Rolle von Algorithmen, indem wir informieren, einordnen, investigativ recherchieren und eine offene Diskussion in der Gesellschaft befördern.

Austausch und Partnerschaften

Die ARD-Landesrundfunkanstalten, Deutsche Welle, ZDF und Deutschlandradio kooperieren bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen sowie beim Wissensaustausch miteinander sowie mit anderen Medienhäusern, Institutionen der Wissenschaft und Forschung bzw. weiteren geeigneten Initiativen und Unternehmen.

Nachhaltigkeit