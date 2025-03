Preise und Auszeichnungen

Bei den New York Festivals wurden die ZDF-Kampagnen-Trailer zur FIFA Fußball WM 2014 und zur UEFA Champions League der Saison 2014/ 2015 mit Gold beziehungsweise Silber ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in der Nacht zum Mittwoch, 15. April 2015, in Las Vegas statt.



Der Kampagnen-Trailer zur FIFA Fußball WM 2014, zu dem die Idee von der Werbeagentur KNSK stammt und der von Erste Liebe Film realisiert wurde, stimmte ab dem 24. Mai 2014 im ZDF auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ein. Der Award in Gold bei den New York Festivals in der Kategorie Sports Programm Promotion ist die dritte Auszeichnung für den ZDF-Kampagnen-Trailer zur FIFA Fußball WM, der bereits mit Gold bei der PromaxBDA Europe und der Eyes & Ears Europe prämiert wurde.



Ebenfalls bei den New York Festivals ausgezeichnet wurde der Kampagnen-Trailer zur UEFA Champions League der Saison 2014/ 2015 - mit einem Award in Silber. Das Konzept stammt von United Senses, umgesetzt wurde der Spot von der auf visual effects spezialisierten Firma MPC London.