Preise und Auszeichnungen

Auszeichnung in Warschau für eine ZDF/3sat-Koproduktion: Beim polnischen "Docs Against Gravity Film Festival" vom 8. bis 17. Mai 2015 hat Nicolas Steiner mit seinem Dokumentarfilm "Above and Below" den "Millennium"-Hauptpreis gewonnen. Den mit 5000 Euro dotierten Preis vergab die Jury zu gleichen Teilen an die Regisseurin Hanna Polak ("Something Better to Come"). In der Jurybegründung heißt es:



"We had an intensive and very difficult debate around both titles which talk about poverty and lack of perspective – the two films are completely different, but equally startling. Therefore, for the first time the Millennium Prize will be divided between two amazing films. 'Above and Below' is a unique visual journey that takes us to the artificially constructed time and space, at the same time combining the present of the viewer with the everyday life of the twisted characters of the film. Whilst 'Something Better to Come' is a film which follows its protagonists for a very long period of time, showing the deep truth about human nature and our experience as human beings, regardless of where we are. In the end, we all hope that – according to the title of the film – actually better times will come, just as Hanna Polak shows it in her film."



"Above and Below" ist bisher auf einer Reihe von Festivals gelaufen, darunter dem Saarbrücker "Filmfestival Max Ophüls Preis" und hat zuletzt beim Dokumentarfilmfestival "DOK.fest" in München den Deutschen Dokumentarfilmmusikpreis erhalten.



In "Above and Below" unternimmt Regisseur Nicolas Steiner einen dokumentarischen Trip durch eine apokalyptisch anmutende Welt voller Herausforderungen und Schönheit: Rick und Cindy leben in der Kanalisation unter den funkelnden Straßen von Las Vegas, Dave in einem verlassenen Bunker im ausgetrockneten Niemandsland am Salton Sea in Kalifornien und April in der steinigen Wüste von Utah, wo sie und andere die Übersiedlung auf den Mars trainieren.



Die Redaktion bei 3sat hatte Daniel Schössler.