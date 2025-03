Preise und Auszeichnungen

Im Rahmen der EBUconnect-Tagung in Cavtat/Kroatien hat das ZDF-Marketing zwei EBU-Awards in Silber und einen Award in Gold gewonnen.



Den Gold-Award in der Kategorie "Best promotion for a sport program" gewann der Kampagnen-Spot zur Bewerbung der Fußball-WM 2014 in Brasilien. In der Kategorie "Best promotion for a fictional program" wurde die Promotion der "James Bond"-Reihe mit einem EBU-Award in Silber ausgezeichnet. Auch mit Silber prämiert wurde die Bewerbung der Champions League-Übertragung in der Kategorie "Best use of graphic design in promotion".



Tino Windisch, Steering Group-Mitglied der EBUconnect, nahm die Auszeichnungen für das ZDF-Marketing am Montag, 1. Juni 2015, in Cavtat entgegen.