Preise und Auszeichnungen

Die ZDF-Koproduktion Schlaf von Regisseur Michael Venus (Buch: Thomas Friedrich und Michel Venus) hat den Jurypreis beim 28. Festival des fantastischen Films in Géradmer/Frankreich gewonnen.



Mona lebt mit ihrer alleinstehenden Mutter Marlene zusammen in Hamburg. Marlene leidet unter wiederkehrenden Albträumen. In einer Zeitungsanzeige glaubt sie den realen Schauplatz ihrer Albträume entdeckt zu haben: das Hotel Sonnenhügel in Stainbach. Mona, die sich gewissenhaft um ihre labile Mutter kümmert, glaubt ihr nicht.



Heimlich reist Marlene in den idyllisch gelegenen Ort, wo sich ihre Befürchtungen bestätigen. Als sie erkennt, dass ihre Albträume in Verbindung mit drei Selbstmorden stehen, fällt sie in einen Stupor, eine extreme seelische und motorische Erstarrung und landet in der Psychiatrie.



Mona fühlt sich schuldig und will ihr helfen. Sie geht in Stainbach auf Spurensuche.



Otto, der mit unbeugsamem Optimismus versucht, das schlecht laufende Hotel Sonnenhügel in Schuss zu halten, unterstützt Monas Ermittlungen. Seine Frau Lore verhält sich hingegen sonderbar abweisend. In der ersten Nacht im Hotel wird Mona von einem Albtraum aufgewühlt, in dem sich ihr eine Unbekannte offenbart. Es ist der Auftakt einer Achterbahnfahrt in den verstörenden Abgrund von Monas ungeahnter Familiengeschichte. Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Ein alter Fluch schöpft durch Mona frische Kraft.



Schlaf ist eine Koproduktion der Junafim UG und des ZDF/Redaktion Das kleine Fernsehspiel, gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, nordmedia, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und Deutscher Filmförderfonds. Produzentin ist Verena Gräfe-Höft. Die Redaktion im ZDF hat Christian Cloos. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.