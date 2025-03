Preise und Auszeichnungen

Der Film Das Lehrerzimmer von Ilker Çatak ist der offizielle Beitrag Deutschlands im Rennen um den Auslands-Oscar. Nun wurde Das Lehrerzimmer von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences als einer von 15 Filmen für die so genannte Shortlist ausgewählt – der nächste Schritt zur Nominierung.



Der fesselnde Film erzählt von einem Konflikt an einer Schule, der zunehmend aus dem Ruder läuft. Im Zentrum steht die junge idealistische Lehrerin Carla Nowak (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie aufklären will und dabei in eine moralische Zwickmühle gerät.



Die Redaktion liegt bei Alexandra Staib (ZDF), Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE).



Im Mai hatte „Das Lehrerzimmer“ fünf Deutsche Filmpreise gewonnen, darunter die Lola in Gold für den Besten Film. Zuletzt erhielt der Film eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis als Bester Spielfilm.



Aus den 15 Titeln der Oscar-Shortlist wählt die Academy schließlich fünf Beiträge aus, die als Nominierte für den Besten fremdsprachigen Film am 23. Januar 2024 verkündet werden. Die 96. Preisverleihung der Oscars findet dann am 10. März 2024 in Los Angeles statt.



Das Lehrerzimmer konkurriert damit um eine Oscarnominierung unter anderen mit zwei weiteren Koproduktionen von ZDF/ARTE: Fallende Blätter von Aki Kaurismäki (Finnland), an dem Pandora Film als Koproduzent beteiligt war und Olfas Töchter von Kaouther Ben Hania (Tunesien), bei dem die Berliner Twenty Twenty Filmproduktion als Koproduzent fungierte.