Preise und Auszeichnungen

Die englische Fassung der planet e.-Doku Die Letzten Ihrer Art (engl.: The last of their kind – Fight for Africa’s rhinos)von ZDF-Redakteurin Sandra Theiß (bis Februar 2023 Studioleiterin des ZDF-Studios Johannesburg) und Mfanasibili Nkosi hat den südafrikanischen SADC Media Award (südafrikanischer Journalistenpreis der SADC-Länder) gewonnen. Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika SADC (Southern African Development Community) wurde 1992 gegründet und hat 16 Mitgliedstaaten. Ziel der SADC ist eine immer stärkere Kooperation in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sicherheit, Kultur und Sozialwesen.



Die Doku geht der Frage nach, warum die seit Jahrzehnten praktizierte Art und Weise, Wildtiere zu schützen, nicht funktioniert – und welche Alternativen es gibt. Jeden Tag töten Wilderer in Südafrika mindestens ein Nashorn. Ihr Horn ist auf dem Schwarzmarkt heiß begehrt, es ist mehr wert als Gold. Das heißt: Die Tiere sind tot mehr wert als lebendig.



Es herrscht Krieg im Busch. Anti-Wilderei-Einheiten rüsten auf: mit Nachtsichtgeräten, Drohnen und Wärmebildkameras. Zwar gibt es punktuell Erfolge, doch insgesamt geht die Zahl der Nashörner nach unten. Der Kruger Nationalpark ist der Ort in Südafrika, an dem die meisten Breitmaulnashörner in freier Wildbahn leben – und der Ort, an dem die meisten Nashörner von Wilderern abgeschlachtet werden. Das Problem liegt auf der Hand: Die Fläche ist riesig, die Zahl der Ranger im Verhältnis gering. Hinzu kommt die Armut in den vielen Dörfern, die an den Park angrenzen. Wer den Kampf um die Rettung der Nashörner gewinnen will, der muss ihn hier gewinnen.



Die Verzweiflung so groß, dass man inzwischen auch dort zu einer aufwendigen Maßnahme greift: das sogenannte Dehorning, also das Enthornen des Nashorns. Die Tiere werden aus der Luft betäubt, dann werden beide Hörner abgesägt, damit das Nashorn für Wilderer wertlos ist. Doch das Konzept ist umstritten, denn auch enthornte Tiere werden ab und an getötet, denn selbst der verbliebene Stummel bringt Profit.



Die Letzten ihrer Art war am 2. Januar 2022 im ZDF in der Reihe planet e. zu sehen. Die Redaktion liegt bei Michael Wiedemann.