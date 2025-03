Preise und Auszeichnungen

Der Dokumentarfilm Total Trust – Überwachung im digitalen Zeitalter (ZDF/ARTE) von Jialing Zhang hat beim größten amerikanischen Dokumentarfilmfestival DOC New York 2023 (8.-26. November) den Grand Jury Preis als bester Internationaler Dokumentarfilm gewonnen. Er erzählt, welches Ausmaß die staatliche Überwachung in China angenommen hat und wie tief dies das Sozial-Verhalten der Menschen verändert. Jialing Zhang gibt denen eine Stimme, die gegen den zunehmenden Missbrauch der staatlichen Allmacht ankämpfen und dafür einen hohen Preis zahlen.



Aus der Begründung der Jury: “Courageously told with spectacular access,’Total Trust’speaks to power in its story of the stifling effect that Chinese government surveillance has on its citizens–while also highlighting the voices of resistance. Though the film provides a wealth of new insight into the regime’s policies, the judges were even more captivated by its use of character and emotionally rich scenes to reveal the human consequences of surveillance society. (…)“



Total Trust - Überwachung im digitalen Zeitalter ist eine deutsch-niederländische Co-Produktion von Filmtank Berlin (Saskia Kress, Knut Jäger, Michael Grotenhoff) und Witfilm mit ZDF/ARTE. Redaktion: Martin Pieper und Susanne Mertens. Ein Sendedatum auf ARTE steht noch nicht fest.