Preise und Auszeichnungen

Am Montag, 23.10.2023, wurden in München wieder herausragende Projekte bei den Internationalen Eyes & Ears Awards 2023 ausgezeichnet. Die besten Produktionen des vergangenen Jahres und deren Kreativ-Teams wurden in verschiedenen Kategorien der Bereiche Design, Craft, Audio, Digital, Promotion und Cross-Media-Kampagnen geehrt.



Projekte der Hauptabteilung Kommunikation, eingereicht vom ZDF und von beteiligten Produktionsfirmen, wurden bei der Gala in unterschiedlichen Kategorien mit gleich 22 Auszeichnungen geehrt (9 x GOLD, 7 x SILBER und 6 X BRONZE):



Dies sind die erfolgreichen Projekte:



GOLD:



2 x für 3sat MACHT DEN KOPF AN in den Kategorien „Best design in print or poster advertising“ und „Best bumper or station-ID package“

Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Anna Saup, Anja Strnischa



Gestern waren wir noch Kinder in der Kategorie „Best social media campaign“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Katrin Steffen, Kristian Knauff



40 Jahre Terra X in der Kategorie “Best integrated campaign for a programme: Nonfiction”

Projektverantwortlich: Cordelia Gramm, Katrin Steffen, Simone Walther



40 Jahre Terra X - Elevator Quiz in der Kategorie „Best digital experience“

Projektverantwortlich: Cordelia Gramm, Katrin Steffen, Simone Walther



Der Schwarm in der Kategorie „Best influencer marketing“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Sandra Hebel, Kristian Knauff, Rhonda Laux



Ostern 2023 in der Kategorie „Best seasonal design elements”

Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Irena Pavor, Simone Rödig



Vorspann Das kleine Fernsehspiel in der Kategorie „Best lead-in: Culture & Documentary“

Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Simone Rödig Christian Kohl



ZDFmediathek Retro-Serien in der Kategorie “Best digital presence”



Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Felix Weitekamp, Christian Kohl





SILBER:



ZDFneo: Idents Winter 2022/2023 in der Kategorie „Best seasonal design elements”

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Christian Kohl, Laura Ohletz



Ostern 2023 in der Kategorie „Best 2D/3D animation”

Projektverantwortlich: Stavros Amoutzias, Irena Pavor, Simone Rödig



Der Schwarm in der Kategorie „Best integrated campaign for a programme: Fiction“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Sandra Hebel, Kristian Knauff



ZDFheute App: Weniger Blabla, mehr Information in der Kategorie „Best digital marketing spot“

Projektverantwortlich: Stefan Unglaube, Sabine Ramseger-Kurz, Felix Weitekamp, Astrid Heitz



ZDF: DFB-Pokal – Sportstudio live in der Kategorie „Best programme spot: Sports”

Projektverantwortlich: Stefan Unglaube, Michael Maack



ZDF & Das Erste: Schau Hin! Was Dein Kind mit Medien macht „Elias hat Geburtstag“ in der Kategorie „Best direction“

Projektverantwortlich: Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Norbert Menkel



ZDFneo: Safein der Kategorie „Beste Programm-Kampagne: Fiction Eigenproduktion“ Best program campaign: Fiction in-house production“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz





BRONZE:



ZDFinfo:1 Jahr Ukraine-Kriegin der Kategorie „Best promotion spot for special programming“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Tino Windisch



ZDFneo: Idents Winter 2022/2023 in der Kategorie „Best bumpers / station idents”

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias, Christian Kohl, Laura Ohletz



ZDFneo: Original in der Kategorie „Best program campaign: Fiction in-house production“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz



ZDFneo: Pfingsten pfür Pfilm Pfans in der Kategorie „Best use of text, speech or voice“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz



ZDFneo – Film Horror Samstag in der Kategorie „Best sound design“

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Laura Ohletz



ZDF & Das Erste: Schau Hin! Was Dein Kind mit Medien macht „Elias hat Geburtstag“ in der Kategorie Best Social Spot(s) – Non profit

Projektverantwortlich: Astrid Kämmerer, Norbert Menkel