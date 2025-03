Preise und Auszeichnungen

Fünfte Auszeichnung für ZDF / 3sat-Koproduktion

Der von ZDF/3sat koproduzierte Dokumentarfilm "Above and Below" hat am 24. November den mit 20.000 Franken dotierten Filmpreis der Stadt Zürich 2015 (Züricher Filmpreis) gewonnen. Im Oktober war der Film auf dem Filmfestival "Message to Man" in Sankt Petersburg durch die internationale Filmjournalisten-Vereinigung FIPRESCI ausgezeichnet worden.

In "Above and Below" unternimmt Steiner einen dokumentarischen Trip durch eine apokalyptisch anmutende Welt voller Herausforderungen und Schönheit: Rick und Cindy leben in der Kanalisation unter den funkelnden Straßen von Las Vegas, Dave in einem verlassenen Bunker im ausgetrockneten Niemandsland am Salton Sea in Kalifornien und April in der steinigen Wüste von Utah, wo sie und andere die Übersiedlung auf den Mars trainieren.

Die Jury des Zürcher Filmpreises begründete ihre Entscheidung für Steiners Dokumentarfilm so: " 'Above and Below' ist von wunderbarer Visualität und verknüpft die verschiedenen Erzählstränge in einer fließenden, oft kecken Montage miteinander. Während die spannungsreiche Dramaturgie immer wieder Überraschendes und Unerwartetes enthüllt, vermitteln die Bilder die engen und dunklen Wassertunnels unter der Glitzerstadt Las Vegas ebenso sinnlich erlebbar wie die Weite der oberirdischen Ladnschaften."

"Above and Below" war im Mai 2015 für seine Musik mit dem Deutschen Dokumentarfilmmusikpreis gewürdigt worden und hatte beim Warschauer "Docs Against Gravity Film Festival" den "Millennium"-Hauptpreis gewonnen. Im September wurde Nikolaus Steiners Film beim Milano Film Festival mit dem Students Award prämiert. Der Film lief schon auf zahlreichen Festivals, etwa beim Saarbrücker "Filmfestival Max Ophüls Preis", dem "DOK.fest" München, beim Internationalen Film Festival Rotterdam sowie dem Schweizer Filmfestival "Visions du Réel" in Nyon.